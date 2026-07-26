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El truco para disfrutar de las fiestas del pueblo sin que tu bolsillo acabe pagando la resaca

Establecer un presupuesto diario y controlar los gastos hormiga son claves para disfrutar sin deudas al finalizar las celebraciones

El truco para disfrutar de las fiestas del pueblo sin que tu bolsillo acabe pagando la resaca.

El truco para disfrutar de las fiestas del pueblo sin que tu bolsillo acabe pagando la resaca. / Pexels

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Marina García

Zamora

Las fiestas del pueblo invitan a salir, reunirse y disfrutar, pero también pueden convertir una noche cualquiera en una sucesión de pequeños gastos que, al final de la semana, dejan la cuenta bancaria temblando.

Entre las atracciones, las bebidas, las cenas improvisadas y los desplazamientos, es fácil perder el control del dinero. Por eso, uno de los métodos más eficaces consiste en salir de casa con un presupuesto cerrado para cada día. Llevar una cantidad concreta en efectivo, por ejemplo, 25 o 30 euros, ayuda a visualizar cuánto se ha gastado y obliga a elegir qué merece realmente la pena.

La planificación también puede marcar la diferencia. Antes de comenzar las fiestas, conviene consultar el programa y localizar actividades gratuitas como conciertos, pasacalles o espectáculos. Así, es posible organizar una jornada completa sin gastar dinero en cada actividad.

Otro de los grandes enemigos del bolsillo es el “gasto hormiga”: una bebida por aquí, una ración por allá y varias fichas para las atracciones. Por separado parecen cantidades pequeñas, pero juntas pueden superar fácilmente el presupuesto previsto. Llevar agua, comer algo antes de salir o compartir raciones y transporte son decisiones sencillas que permiten ahorrar sin renunciar al ambiente festivo.

También es recomendable reservar una parte del dinero para una actividad especial, como una cena con amigos o una atracción concreta. De este modo, el ahorro no se percibe como una prohibición, sino como una forma de gastar mejor.

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Las fiestas están pensadas para crear recuerdos, no deudas. Con un poco de organización, es posible disfrutar de la música, las tradiciones y las reuniones hasta el último día, evitando que la verdadera resaca llegue después al consultar la cuenta bancaria.

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