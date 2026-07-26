'The Cheetah Girls: Next Gen' ya está en marcha: Disney confirma el regreso de Raven-Symoné y Adrienne Bailon

Disney Channel y Disney+ han anunciado el comienzo de la producción de The Cheetah Girls: Next Gen, la nueva película de la saga que contará con el regreso de varios protagonistas originales junto a un nuevo reparto de jóvenes intérpretes.

La compañía ha confirmado que el rodaje comenzará este mismo mes en Sudáfrica. La producción ejecutiva correrá a cargo de Debra Martin Chase y Raven-Symoné, que volverá a interpretar a Galleria. Adrienne Bailon retomará el papel de Chanel, mientras que Lynn Whitfield y Lori Alter regresarán como Dorothea y Juanita. Sabrina Bryan realizará una aparición especial como Dorinda y Sophia Bush se incorporará al reparto con un papel secundario como Jennifré.

Una nueva generación de Cheetah Girls

La película estará encabezada por Leah Sava' Jeffries como Faith, la hija de Galleria; Carmen Sanchez como Dior, la hermana de Chanel; Kaileen Chang como Ruby y Sophie Lennon como Brooklyn. También participará el actor sudafricano Kamogelo Ramashala, elegido en un casting internacional, que interpretará a Kendi.

La historia sigue a Galleria y Chanel, que viajan junto a Faith y sus tres amigas a África para colaborar como voluntarias en una reserva de fauna salvaje. Durante esa experiencia, las cuatro adolescentes pondrán a prueba su amistad, encontrarán su propia voz y descubrirán el espíritu de las Cheetah Girls mientras luchan por salvar la reserva. Finalmente, acabarán subiéndose al escenario como la nueva generación del grupo.

El equipo de la película

Disney ha explicado que Debra Martin Chase, productora ejecutiva de las tres primeras películas de la saga, vuelve para esta nueva entrega junto a Raven-Symoné, que también ejerce como productora ejecutiva.

La dirección estará a cargo de Bille Woodruff y el guion ha sido escrito por Kara Holden, Sarah Watson y Deborah Swisher. La producción corresponde a Disney Kids & Family, con coreografías de Kyle Hanagami, mientras que Adrienne Bailon participa también como coproductora. La película está basada en la serie de libros The Cheetah Girls, creada por Deborah Gregory.

Una de las sagas más exitosas de Disney Channel

La presidenta de Disney Branded Television, Ayo Davis, afirma que The Cheetah Girls “siempre ha sido una historia sobre la amistad, la música y el poder de que los jóvenes puedan expresar su propia voz”. También señala que incorporar a un nuevo grupo de protagonistas permitirá dar continuidad al legado de la saga para una nueva generación de espectadores.

Disney recuerda que The Cheetah Girls, The Cheetah Girls 2 y The Cheetah Girls: Un mundo figuran entre las películas originales de Disney Channel con mayor éxito de audiencia. Además, destaca que más de dos décadas después del estreno de la primera entrega, la saga continúa presente en la cultura popular y que las tres películas están disponibles en Disney+ dentro de la colección Throwbacks Collection.