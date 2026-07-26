La playa virgen de Galicia que parece el Caribe y que eligen Amancio Ortega y su hija por su discreción, arena blanca y aguas cristalinas

No está ni en Sanxenxo ni en Porto Novo ni en O Grove. Tres lugares famosos, entre otras cosas, por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Está en un rincón todavía desconocido de las Rías Baxas: la ría de Aldán (Pontevedra). Allí se encuentra el mismísimo Caribe. Y una de sus joyas es la playa de Castiñeiras, cuyo entorno es elegido por el multimillonario Amancio Ortega y su hija Marta Ortega.

Se trata de una playa virgen y paradisiaca de 150 metros por 15 de ancho, muy discreta, casi secreta, con arena blanca y oleaje moderado. Dispone de salvamento y de un aparcamiento muy próximo al arenal, al que se llega por la carretera PO-315.

Como en Ibiza o el Caribe

Quienes la descubren hablan auténticas maravillas de ella. "Espectacular, nada que envidiar ni a las playas de Ibiza ni del Caribe. Arena blanca, fina, agua cristalina... nada concurrida", opina una usuaria. "Es un rincón espectacular para disfrutar de la naturaleza. Rodeada de bosque y vegetación, tiene un ambiente muy tranquilo, ideal para desconectar y pasar el día", señala otra. "Es el caribe gallego, aguas limpias calientes, sin oleaje, arena fina, poca gente, rodeadas de naturaleza, un auténtico paraíso, apunta otro más.

Aldán, un tesoro

La ría de Aldán, ubicada entre los concejos de Cangas de Morrazo en mayor medida y de Bueu en menor, cuenta con una veintena de calas preciosas. No es realmente una ría, porque no está generada por la erosión de ningún río. Es un entrante profundo de la ría de Pontevedra.

En el marco de este paraje, uno de los pueblos que más frecuenta el fundador de Zara es Aldán. No llega por carretera, sino en su megayate. Sin ir más lejos, el empresario coruñés estuvo en este coqueto pueblo pesquero hace unos días, acompañado de su mujer Flora Pérez y un grupo de amigos, a bordo de su yate de 47 metros de eslora, el Valoria B. Estuvo fondeado frente a Aldán y la antigua nave de la conservera de Ameixide.

Otras playas preciosas

Entre todas sus playas, el fundador de Zara tiene especial predilección por la de Arneles, ubicada en la parroquia de O Hío. Este arenal es frecuentado por embarcaciones y es perfecto para quienes buscan discreción, fuera del foco mediático. Es una playa semiurbana, de apenas 500 metros de longitud y de aguas calmadas, desde la que se pueden divisar las islas Ons.

Otra playa desde la que se puede ver a lo lejos el gran yate de Amancio Ortega es la de Aerocova. Es un tesoro escondido que enamora a cualquier bañista con sus aguas cristalinas y su arena blanca y fina. En concreto "Areacova beach", como así la llaman, está en la localidad de Aldán. Desde Vigo son unos 30 minutos en coche y desde Pontevedra centro, otro tanto. Se caracteriza por un entorno salvaje con un pinar situado justo detrás.

Fuente: La Nueva España