Maxi Iglesias protagoniza 'La Dama del Norte', la nueva apuesta de Netflix inspirada en una historia real

Netflix ha anunciado el inicio del rodaje de La Dama del Norte, una nueva serie creada por Daniel Écija en la que Maxi Iglesias comparte protagonismo con Elena Rivera, Laura Weissmahr y Lola Rodríguez. La ficción está basada en la novela homónima de Ulises Bértolo e inspirada libremente en la historia real de una narcotraficante relacionada con el mayor alijo de cocaína incautado en España en los años noventa.

La serie constará de ocho episodios y es una producción de Good Mood (Mediawan) para Netflix. El rodaje se desarrollará en distintas localizaciones de Madrid, Galicia y Oporto.

En La Dama del Norte, Maxi Iglesias forma parte del reparto principal junto a Elena Rivera, Laura Weissmahr y Lola Rodríguez. También participan Joe Myriam Gallego y Óscar de la Fuente, entre otros intérpretes.

Basada en una novela

Elena Rivera es Diana García, una joven que abandona su pasado para instalarse en Madrid y que acaba situándose al frente de uno de los cárteles de droga más despiadados de la España de los años noventa. Allí comparte protagonismo con Penélope y Maricarmen, mientras la persecución policial y la aparición del detective Medina marcarán el desarrollo de la historia.

La sinopsis difundida por Netflix presenta a Diana García como una joven que huye de un pasado marcado por la violencia y termina construyendo una organización criminal en un entorno dominado por hombres. La relación que mantiene con el detective Medina pondrá a prueba las lealtades de ambos mientras la investigación policial y el cerco del cártel avanzan sobre ellos.

La serie está basada en la novela de Ulises Bértolo e inspirada libremente en una historia real, aunque Netflix la presenta como una obra de ficción.

Daniel Écija lidera el proyecto

Daniel Écija es el creador de la serie protagonizada por Maxi Iglesias y firma el guion junto a Pablo Fajardo, Andrés Martín Soto, Ignacio Campón y Olga Salvador. La dirección corre a cargo de Esteban Crespo y Oskar Santos.

La producción ejecutiva reúne a Tim Federle, Daniel Écija, Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh, mientras que la dirección de fotografía corresponde a Daniel Aranyó. Netflix también informa de que los créditos incluirán un agradecimiento especial a Alan Sacks por su contribución al legado de la saga Camp Rock.