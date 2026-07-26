Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la báscula digital de cuchara más barata del mercado: ideal para dosificar con precisión las cantidades más pequeñas
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
R. P.
Lidl vuelve a sorprender con uno de esos pequeños accesorios de cocina que facilitan el día a día. Se trata de la báscula digital de cuchara por solo 4,99 euros, un utensilio pensado para medir con precisión pequeñas cantidades de ingredientes, ideal para recetas de repostería, salsas o incluso infusiones.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta báscula es su capacidad para pesar cantidades de hasta 300 gramos con precisión, permitiendo medir ingredientes como aceite, té, especias, leche, azúcar o levadura sin necesidad de utilizar una báscula de mayor tamaño.
Además, la cuchara incorpora una escala graduada de 15, 30 y 45 mililitros, equivalente a una, dos o tres cucharadas, facilitando la preparación de recetas en las que las cantidades deben ser muy exactas.
Pensada para cocinar con precisión
El aparato dispone de una función Tara, que permite realizar pesajes consecutivos sin tener que vaciar la cuchara entre un ingrediente y otro, agilizando el proceso de preparación.
También incorpora una función Hold, que mantiene el peso mostrado en la pantalla para facilitar la lectura incluso después de retirar el ingrediente.
Fácil de usar y limpiar
Otro de sus puntos fuertes es su pantalla LCD, que muestra el peso de forma clara e incluye indicadores de batería baja, puesta a cero automática y apagado automático para ahorrar energía.
La cuchara es extraíble y apta para lavavajillas, lo que facilita su limpieza después de cada uso. Además, el producto se entrega con las pilas incluidas, por lo que puede utilizarse desde el primer momento.
Alta demanda
Su precisión para medir pequeñas cantidades, las funciones Tara y Hold, la cuchara desmontable y un precio de solo 4,99 euros convierten a esta báscula digital de cuchara en uno de los accesorios más atractivos de Lidl desde mañana. Todo apunta a que muchos clientes acudirán a las tiendas para hacerse con un utensilio práctico, compacto y perfecto para cocinar con la máxima precisión. La puedes comprar aquí.
Fuente: La Nueva España
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