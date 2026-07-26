Leroy Merlín pone el césped artificial a su precio más bajo: gran oportunidad
No te quedes sin tu rollo de césped con el que evitarás emplear dinero y tiempo para su mantenimiento
No hay nada como el césped natural, es cierto. Pero tampoco como el tiempo y el dinero. Y lo cierto es que mantener el césped natural en buenas condiciones precisa de las dos cosas: tiempo en segarlo, en quitar las malas hierbas, en repoblar las zonas más desangeladas, en regarlo y en comprar todos los productos que muchas veces requiere.
Por eso, son muchos los clientes que ya se han pasado al césped artificial, tanto es así que su demanda se ha disparado. El ahorro de agua y el poco mantenimiento hacen de él la opción estrella para patios y jardines. Se suele vender en rollos y su instalación es sencillísima.
En este contexto, cuando supermercados y grandes cadenas rebajan el precio de estos rollos, en muchas ocasiones se agotan en cuestión de horas. Ahora es el Leroy Merlin quien lanza su rollo de Césped artificial Grass 2x5m de 7 mm de altura de fibras y 69300 puntadas a su precio más bajo: 3,99 euros el metro cuadrado o 39,90 euros el rollo.
Este modelo tiene 10 mm de espesor total y cuenta con base de látex y fibras de polipropileno. Posee 69350 puntadas por metro cuadrado. "El césped artificial o sintético se vende o en rollos o al corte, pudiéndose adaptar por eso perfectamente a las medidas del espacio donde lo quieras instalar sobre tierra o el pavimento de una terraza o balcón", explican.
Desde la tienda de bricolaje aseguran que luce "un aspecto resplandeciente y verde los 365 días" con independencia de la estación del año, los cambios de estación y el paso del tiempo. Además, según apuntan, crea un entorno limpio y seguro para niños o mascotas, "y es respetuoso con el medio ambiente al no producir alergias; también es ignífugo, de modo que no propaga el fuego", aspecto importante a tener en cuenta ante la oleada de incendios que está sufriendo el planeta.
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