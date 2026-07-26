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Descubren que algunos osos pardos son capaces de mentir para parecer más grandes

El estudio documenta por primera vez este comportamiento en osos pardos tras más de 117.000 horas de grabación

Descubren que algunos osos pardos son capaces de mentir para parecer más grandes.

Descubren que algunos osos pardos son capaces de mentir para parecer más grandes. / Pexels

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Ernesto Izquierdo

Zamora

Un equipo internacional con participación del CSIC ha documentado por primera vez que algunos osos pardos (Ursus arctos) son capaces de manipular las señales que utilizan para comunicarse con el objetivo de aparentar un mayor tamaño. Los resultados de la investigación se han publicado en Journal of Mammalogy.

El estudio se llevó a cabo en la cordillera cantábrica, donde los investigadores monitorizaron 164 ejemplares mediante más de 117.000 horas de grabaciones obtenidas con cámaras de fototrampeo. Según los resultados, siete osos realizaron este tipo de comportamiento.

Una forma distinta de dejar sus marcas

Los investigadores explican que la comunicación de los osos pardos se basa en señales visuales y olorosas que suelen transmitir información sobre la identidad, la edad, el sexo o la capacidad competitiva de cada ejemplar.

En esta especie, la altura a la que los animales dejan esas marcas se considera un indicador de su tamaño corporal. Sin embargo, el estudio comprobó que siete machos (el 4,3 % del total) utilizaron plataformas o treparon para dejar las señales a una altura superior a la que podrían alcanzar de forma natural.

Más de 117.000 horas de observación

El equipo desarrolló el trabajo entre 2021 y 2024 en catorce puntos de marcaje de la cordillera cantábrica. Para ello instaló plataformas junto a árboles y postes que los osos utilizan habitualmente para comunicarse mediante marcas.

Tras analizar las grabaciones, los autores identificaron varios casos en los que algunos ejemplares dejaron señales químicas y visuales más altas de lo que les permitía su estatura real.

Un comportamiento observado por primera vez

Entre los registros recogidos figura el de un punto de marcaje donde apareció una señal visual situada a tres metros de altura. Los investigadores señalan que los osos suelen dejar estas marcas cuando se levantan sobre las patas traseras, alcanzando aproximadamente dos metros.

El hallazgo de una rama rota justo debajo de esa señal llevó al equipo a plantear que el animal habría trepado para realizar el marcaje.

Según explica el investigador del MNCN-CSIC Vincenzo Penteriani, se trata de un comportamiento excepcional que no había sido documentado hasta ahora en osos. El investigador señala que los resultados muestran que la comunicación de esta especie es más compleja de lo que se pensaba.

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Los autores destacan que este tipo de conducta fue muy poco frecuente y se concentró en áreas concretas. También indican que los resultados deben interpretarse como un indicio de un comportamiento nunca antes observado y no como una prueba definitiva de una comunicación deshonesta. El equipo considera que este hallazgo abre la puerta a nuevos estudios sobre la comunicación de los osos pardos.

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