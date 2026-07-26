15 días por el norte de Galicia: la ruta perfecta para ahorrar y disfrutar.

Recorrer el norte de Galicia durante quince días no tiene por qué convertirse en un lujo. La clave para ahorrar está en viajar sin prisas, dividir el recorrido en pocas bases y reservar alojamientos con cocina. De esta forma se reducen los desplazamientos, el gasto en combustible y las comidas diarias en restaurantes.

Una buena propuesta consiste en comenzar en A Coruña y dedicar varios días a conocer la ciudad y su entorno. Desde allí se pueden realizar rutas por la Costa Ártabra, visitar Betanzos y acercarse a espacios naturales como las Fragas do Eume. El viaje puede continuar por Ferrol, Cedeira y la sierra de A Capelada, con paradas en miradores y pequeños pueblos marineros.

La segunda parte de las vacaciones puede centrarse en la costa de Ortegal y A Mariña Lucense. Ortigueira, Cariño, O Barqueiro, Viveiro, Foz y Ribadeo permiten combinar senderismo, playas y patrimonio. Entre las excursiones más atractivas se encuentran los caminos costeros, los acantilados de Loiba, el entorno de Estaca de Bares y la playa de As Catedrais.

Para controlar el presupuesto conviene viajar fuera de los meses de mayor demanda, reservar con antelación y alternar campings, albergues, apartamentos y casas rurales. Comprar en mercados locales, preparar algunas comidas y elegir menús del día también puede reducir considerablemente el gasto.

Otro consejo importante es no cambiar de alojamiento cada noche. Permanecer tres o cuatro días en cada zona permite descansar, conocer mejor el territorio y ahorrar tiempo y dinero. Además, muchas rutas de senderismo y playas gallegas son gratuitas, por lo que el principal desembolso se concentra en el transporte, el alojamiento y la comida.

Con una planificación sencilla, quince días por el norte de Galicia pueden convertirse en unas vacaciones completas y económicas, con naturaleza, gastronomía y algunas de las costas más impresionantes de la península.