Envío gratis y 40 euros menos: el chollo del ventilador de pecho que tu casa estaba pidiendo para combatir el calor

Es el precio más bajo de los últimos treinta días y la oferta solo está disponible hasta el 24 de agosto, por lo que si estabas pensando en comprar un ventilador de techo, no te lo pienses y aprovecha esta oferta. Leroy Merlin baja el precio en uno de los productos más demandados este verano: un ventilador de techo. En concreto, la cadena francesa de bricolaje rebaja el precio de su modelo Cadix Inspire Signature, un ventilador de techo de la gama "premium" con luz retráctil que también sirve como lámpara.

El movimiento giratorio de sus aspas es silencioso y te aportará ese airecillo esencial para bajar la temperatura corporal y de la estancia de la casa donde lo coloques. Según indican sus fabricantes, está recomendado para una habitación de 13 a 20 metros cuadrados. Tiene un diámetro de 91 centímetros, posee 6 velocidades y temporizador, cuenta con dos modos (verano e invierno) para asegurar un confort térmico perfecto durante todo el año, refrescando en verano y optimizando la distribución del calor en invierno.

"Este revolucionario ventilador blanco, con un diseño elegante y tecnología patentada, destaca por sus aspas retráctiles que se integran discretamente en su refinada estética. Lejos de los estándares convencionales, CADIX integra una innovadora fuente de luz dual: una luz principal para una iluminación óptima y personalizable, que va del blanco frío al cálido con intensidad ajustable, y una luz secundaria que se activa al apagarse, ofreciendo un sublime efecto de lámpara de araña decorativa, transformando su ventilador en una auténtica lámpara de diseño", explican.

Además, el aparato se puede manejar a distancia con el mando o directamente desde el móvil. Tiene un caudal de aire de 10.900 m/h, más que suficiente para garantizar una circulación de aire potente y eficiente que hacen de él un símbolo de durabilidad y calidad superior y que puedes comprar ahora por 149 euros en vez de 189 euros, su precio anterior. Además de ahorrarte 40 euros, ten en cuenta que el envío es gratuito si lo pides por la web por lo que el importe no aumentará.

Ventilador de techo. / Leroy Merlín

Recuerda que todos los productos vendidos por Leroy Merlin y por otros vendedores tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra. Sin embargo, este ventilador de techo de diseño tiene una garantía de 10 años, lo que representa una inversión duradera para un interior sofisticado y funcional.