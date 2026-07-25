¿Cómo ahorrar gastos de la vuelta al cole? Consejos para que las compras no vacíen tu hucha

La lista parece interminable. Y el presupuesto, también. Pero lo cierto es que los ahorros de las familias suelen ser finitos. Paradójicamente, la llegada del verano y el fin del curso escolar también traen consigo los preparativos de cara al próximo año académico. Y para la compra de todo el material de la llamada "vuelta al cole", quizá muchas familias tengan que destinar parte de los ahorros que tenían guardados para gastar en vacaciones.

Y es que el presupuesto de libros, materiales y ropa se ha encarecido tanto en los últimos años que supera los 500 euros por niño, según datos de la Organización de Consumidores (OCU). El importe supone un desembolso importante para la economía de muchas familias, de ahí que ahorrar sea casi un imperativo para no vaciar la hucha. A continuación, ofrecemos algunos consejos para tratar de ahorrar en la vuelta al cole sin que a nuestros hijos les falte de nada:

Vuelta al Cole: papelería. / Archivo

Reutiliza libros. Es algo que nuestros padres llevan haciendo toda la vida, aunque ahora se canalice a través de iniciativas como 'Releo'. Pregunta si en el centro cuentan con proyectos de reutilización de libros o busca en plataformas de segunda mano como Wallapop o Vinted aquellos que puedan tener una segunda vida.

Es algo que nuestros padres llevan haciendo toda la vida, aunque ahora se canalice a través de iniciativas como 'Releo'. Pregunta si en el centro cuentan con proyectos de reutilización de libros o busca en plataformas de segunda mano como Wallapop o Vinted aquellos que puedan tener una segunda vida. Compara precios (y aprovecha las rebajas) . Lleva su tiempo, pero a veces merece la pena. Los precios pueden variar muchísimo de una librería, tienda, web o supermercado a otro. Recuerda que muchos productos también tienen periodos de descuento como en las clásicas rebajas de ropa.

. Lleva su tiempo, pero a veces merece la pena. Los precios pueden variar muchísimo de una librería, tienda, web o supermercado a otro. Recuerda que muchos productos también tienen periodos de descuento como en las clásicas rebajas de ropa. Revisa antes de comprar. ¿Seguro que tu hijo necesita una nueva caja de pinturas o rotuladores? Haz un inventario del material que ya tienes por casa en cajones, mochilas y estuches y comprueba realmente qué hace falta adquirir porque quizá ya lo tengas en casa.

¿Seguro que tu hijo necesita una nueva caja de pinturas o rotuladores? Haz un inventario del material que ya tienes por casa en cajones, mochilas y estuches y comprueba realmente qué hace falta adquirir porque quizá ya lo tengas en casa. Prioriza la marca blanca . La calidad de la marca blanca en cuadernos, carpetas y muchos materiales suele ser más que digna para la diferencia de precio respecto a otras. Recuerda, además, que los productos con personajes o licencias por ejemplo de la última película de moda de Disney suelen ser más caros.

. La calidad de la marca blanca en cuadernos, carpetas y muchos materiales suele ser más que digna para la diferencia de precio respecto a otras. Recuerda, además, que los productos con personajes o licencias por ejemplo de la última película de moda de Disney suelen ser más caros. Compra lo imprescindible. ¿De verdad lo necesita? Si eres una persona muy previsora, llevar a cabo este punto te costará porque no quieres dejar las compras para la víspera del inicio del curso escolar. Pero lo cierto es que si quieres ahorrar, esta pauta contribuirá a ello. Quizá tu hijo no necesite ese compás o ese conjunto de reglas que piensas que le van a pedir. Espera y compra solo lo imprescindible o lo que incluya la lista facilitada por el centro.

Como en muchas ocasiones, al final el ahorro se resume a la regla de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar.