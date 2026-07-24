¿Cómo refrescar la casa ahora que no hace tanto calor? Trucos para bajar la temperatura del hogar

Si tras la ola de calorque ha dejado temperaturas asfixiantes, tú también sientes que tu casa es un horno, este episodio de tregua meteorológica es el momento perfecto para bajar un par de grados la temperatura de la vivienda. Si bien es cierto que enfriar la casa es mucho más difícil que dejar escapar el calor, estas pequeñas acciones lograrán bajar el termómetro un par de grados.

El primer truco es sabido por todos: abrir las ventanas a última hora de la noche y, sobre todo, a primera hora de la mañana. Tener un termómetro en casa que indique la temperatura interior y exterior es clave para saber dónde hace más calor, ya que nuestro instinto puede fallar por múltiples factores y podemos aventurarnos a abrir las ventanas demasiado pronto. En este punto, cabe recordar que durante los días de ola de calor las temperaturas son muy elevadas hasta las primeras horas de la noche. Durante la madrugada, a no ser que sean noches denominadas "tropicales", ya es más habitual que la temperatura sea menor. Si puedes, crea corriente cruzada entre ventanas de habitaciones opuestas para que se ventile mejor y más rápido.

La segunda pauta es de Perogrullo: mantén la casa cerrada durante las horas centrales del día. Para ello puedes ayudarte de persianas y cortinas (en algunas tiendas como Ikea venden cortinas con aislamiento térmico).

La tercera recomendación es menos conocida, pero muy útil. Si tienes ventiladores de techo o de pie, utilízalos para acelerar el intercambio de aire.

También puedes abrir las puertas de armarios y habitaciones menos transitadas para eliminar el calor que acumulan. Retira también las alfombras: aunque no lo parezca, guardan el calor y lo van soltando poco a poco.

Evita utilizar electrodomésticos que desprendan mucho calor como el horno, la freidora de aire o el tostador y apaga el interruptor de las regletas.

Y como remate, dos trucos extra más. Si vives en una zona de calor seco, tender la ropa húmeda puede ayudar a refrescar el ambiente. Y si, por fortuna cuentas con máquinas de aire acondicionado, no lo apagues. Enciéndelo y no esperes a que la casa vuelva a estar como un horno para activarlo, no esperes a que se recaliente la casa. Con estos sencillos trucos y un poco de cuidado podrás bajar la temperatura un par de grados en casa y así ganar en confort.