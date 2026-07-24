Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la placa doble de inducción más potente del mercado: disponible por menos de 25 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a reforzar su oferta de pequeños electrodomésticos con un producto pensado para quienes necesitan un punto de cocción extra en casa o buscan una solución práctica para apartamentos, segundas residencias o campings. Se trata de la placa de cocción doble por solo 21,99 euros, un modelo que destaca por su gran potencia de 2.500 W y su control sencillo.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta placa es que incorpora dos zonas de cocción independientes, permitiendo cocinar dos alimentos al mismo tiempo sin necesidad de utilizar una cocina convencional.
La placa de mayor tamaño, con un diámetro de 185 milímetros, ofrece una potencia de 1.500 W, mientras que la segunda, de 155 milímetros, alcanza los 1.000 W, adaptándose a distintos tipos de ollas y sartenes. Práctica para cualquier cocina
Este electrodoméstico resulta especialmente útil como apoyo cuando se necesita cocinar varios platos a la vez o en lugares donde no se dispone de una cocina completa.
Además, incorpora un interruptor de red independiente, una característica que facilita el control del aparato y mejora la comodidad durante su uso.
Estable y fácil de utilizar
Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con pies antideslizantes, diseñados para ofrecer una mayor estabilidad sobre la encimera durante el cocinado.
Con una potencia total de 2.500 W y un cable de aproximadamente un metro de longitud, esta placa proporciona un rendimiento adecuado para el uso diario sin complicaciones.
Alta demanda
La combinación de dos zonas de cocción, una potencia de 2.500 W y un precio de solo 21,99 euros convierte a esta placa eléctrica doble en uno de los productos con más posibilidades y que apunta a que se agotará en cuestión de horas. Pincha aquí y compra el artículo ya mismo.
Fuente: La Nueva España
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