La revisión de 10 minutos que recomiendan hacer al móvil antes de salir de vacaciones

El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta imprescindible durante las vacaciones. Billetes de transporte, reservas de alojamiento, aplicaciones bancarias, mapas, fotografías, redes sociales o documentos personales suelen concentrarse en un único dispositivo, por lo que revisar su seguridad antes de viajar puede ayudar a reducir riesgos. Así lo explica ESET, compañía especializada en ciberseguridad.

La empresa ha elaborado una lista de comprobación que, según indica, puede completarse en unos diez minutos y permite revisar algunos de los principales aspectos relacionados con la protección del dispositivo antes de salir de viaje.

Actualizar el dispositivo y proteger el acceso

ESET recomienda comenzar comprobando que tanto el sistema operativo como las aplicaciones estén completamente actualizados para corregir posibles vulnerabilidades.

También aconseja proteger el acceso al teléfono mediante un PIN, una contraseña o sistemas biométricos y configurar el bloqueo automático tras un breve periodo de inactividad.

Eliminar aplicaciones y revisar permisos

Otro de los pasos consiste en eliminar las aplicaciones que ya no se utilizan o que no se reconocen, con el objetivo de reducir posibles vías de acceso a amenazas.

La compañía también aconseja revisar los permisos concedidos a las aplicaciones para comprobar qué acceso tienen al micrófono, la cámara, la ubicación o los contactos y desactivar aquellos que no sean necesarios.

Bluetooth, Wi-Fi y autenticación en dos pasos

Entre las comprobaciones propuestas figura desactivar el Bluetooth cuando no se esté utilizando y eliminar las redes Wi-Fi públicas que permanezcan guardadas en el dispositivo.

ESET señala que se debería activar la autenticación en dos pasos en servicios como el correo electrónico, las aplicaciones de mensajería, las redes sociales o la banca online siempre que esta opción esté disponible.

Comprobar las copias de seguridad

La lista de comprobación incluye verificar que las fotografías, los contactos, los documentos y el resto de la información importante se estén copiando automáticamente y que la última copia de seguridad sea reciente.

Además, ESET aconseja contar con una solución de seguridad capaz de detectar aplicaciones maliciosas, bloquear intentos de phishing o proteger las operaciones bancarias.

Según explica Josep Albors, responsable de Investigación y Concienciación de ESET España, el teléfono móvil concentra buena parte de la vida digital de los usuarios y una revisión antes de viajar permite detectar configuraciones inseguras y reducir riesgos.

El experto señala que muchos incidentes de ciberseguridad no se producen por ataques especialmente sofisticados, sino por pequeños descuidos, como aplicaciones sin actualizar, permisos concedidos sin revisarlos o contraseñas poco seguras. Por ello, considera que convertir esta revisión en un hábito antes de las vacaciones o de cualquier viaje puede ayudar a reforzar la seguridad del dispositivo y proteger la información almacenada en él.