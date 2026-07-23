Las plataformas de streaming cuestan hasta un 150% más que hace una década

Las plataformas de streaming se han convertido en un gasto habitual para muchos hogares españoles. Coincidiendo con el verano, cuando aumentan las horas dedicadas al ocio en casa y al consumo de series, películas, deporte y música, Selectra señala que el coste de estas suscripciones puede superar los 700 euros anuales.

La compañía recoge en su análisis La nueva factura invisible del hogar español, elaborado a partir de los precios oficiales de las plataformas, que los servicios de vídeo en streaming han encadenado subidas de precio durante los últimos años, situándose en muchos casos por encima de la evolución de la inflación.

Amazon Prime Video lidera las subidas

Selectra destaca que el incremento más elevado corresponde a Amazon Prime Video. La suscripción anual ha pasado de 19,90 euros en 2016 a 49,90 euros en 2026, lo que representa un aumento del 150,8 %.

El análisis recuerda que, entre abril de 2022 y abril de 2026, el índice de precios de consumo acumulado en España fue del 13,4 %, según el Instituto Nacional de Estadística. Frente a esa evolución, la mayoría de las plataformas analizadas han registrado incrementos superiores.

La música en ‘streaming’ también aumenta su precio

Selectra señala que las plataformas de música han seguido una evolución similar. Aunque sus cuotas mensuales continúan siendo inferiores a las de los servicios de vídeo, las sucesivas revisiones de precios han consolidado estas suscripciones como otro gasto fijo para millones de hogares.

En el caso de Spotify, el plan Individual ha pasado de 9,99 a 11,99 euros al mes desde 2022, lo que supone un incremento del 20 %. Por su parte, el plan Familiar cuesta actualmente 20,99 euros mensuales, frente a los 15,99 euros de hace cuatro años, un aumento del 31 %.

Más usuarios y más consumo digital

El estudio también recoge que el consumo de música digital continúa creciendo en España. Según los datos recopilados por Selectra, más del 65 % de las escuchas musicales ya se realizan en formato digital.

Además, la compañía indica que más de 20 millones de españoles utilizan plataformas de música en streaming y que cerca de siete millones cuentan con una suscripción premium, una cifra que representa un 14 % más que el año anterior.

Durante el verano, estas plataformas acompañan los desplazamientos por carretera, las jornadas de playa o piscina y las reuniones al aire libre. Selectra señala que, aunque este gasto suele pasar más desapercibido que el de las plataformas de vídeo, se suma cada mes al resto de suscripciones digitales de los hogares.