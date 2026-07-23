Ola de calor por habitaciones: por qué en unas estancias te abrasas y en otras no

Durante una ola de calor, no todas las habitaciones de una vivienda registran la misma temperatura. Haier HVAC explica que pueden existir diferencias de hasta cuatro grados entre distintas estancias debido a factores como la orientación de las ventanas, la incidencia del sol, el aislamiento, la ventilación o el uso de electrodomésticos.

La compañía señala que, aunque el salón pueda mantenerse dentro de un rango de confort gracias al aire acondicionado, otras zonas como los dormitorios, la cocina o el despacho pueden permanecer durante horas por encima de los 27 o 28 grados si no se actúa sobre aspectos como la radiación solar, la humedad, la ventilación o las fuentes internas de calor.

El dormitorio y la cocina, entre las zonas más sensibles

Haier HVAC indica que el dormitorio acumula calor a lo largo del día en paredes, techos, suelos, muebles y colchones, que lo liberan lentamente durante la noche. Por ello recomienda mantener cerradas persianas, toldos o cortinas durante las horas de mayor radiación, ventilar únicamente cuando la temperatura exterior sea inferior a la interior y programar el sistema de climatización para alcanzar una temperatura confortable antes de acostarse, evitando fijar una temperatura excesivamente baja.

En la cocina, además del calor que llega desde el exterior, también influyen los electrodomésticos. El horno, la placa de cocción, el lavavajillas o el frigorífico aumentan la carga térmica de la estancia, especialmente durante las horas centrales del día. La empresa aconseja limitar el uso prolongado del horno o la placa en esas franjas, optar por preparaciones frías o rápidas y utilizar la campana extractora mientras se cocina.

La humedad también influye en la sensación de calor

En el baño, la humedad generada durante la ducha puede aumentar la sensación de bochorno, especialmente cuando la estancia carece de una ventilación adecuada. Haier HVAC recomienda realizar duchas más breves y con agua menos caliente, utilizar el extractor o abrir la ventana durante y después de su uso y mantener la ventilación unos minutos más.

Respecto al despacho, recuerda que ordenadores, pantallas, cargadores y otros dispositivos electrónicos generan calor mientras funcionan. Apagar los equipos que no se utilizan, evitar la radiación solar directa y favorecer la circulación del aire son algunas de las recomendaciones que recoge.

El salón no refleja siempre la temperatura de toda la vivienda

El salón suele ser la estancia que antes alcanza una temperatura confortable porque habitualmente alberga la unidad principal del aire acondicionado. Sin embargo, Haier HVAC advierte de que esto no significa que el resto de la vivienda esté correctamente climatizado.

La empresa aconseja comprobar que no existan obstáculos que bloqueen la salida del aire y, cuando la distribución de la vivienda lo permita, mantener abiertas determinadas puertas para favorecer la circulación hacia otras habitaciones. También señala que, en algunos casos, puede ser necesario recurrir a soluciones adaptadas a cada espacio.

Según explica Luis Miguel Martínez, Product Manager de Haier HVAC, antes de reducir la temperatura del equipo conviene comprobar qué estancias reciben más radiación solar, dónde se generan las cargas internas de calor y si el sistema instalado permite distribuir correctamente el aire, ya que el termostato refleja la temperatura de la zona en la que está situado y no necesariamente la del conjunto de la vivienda.