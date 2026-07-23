Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora digital más potente y que tiene megadescuento: manejo cómodo e inteligente mediante función táctil

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de pequeños electrodomésticos con una oferta que promete convertirse en una de las más buscadas. Se trata de la tostadora digital premium por solo 19,99 euros, un modelo que destaca por su pantalla LED, sus controles táctiles y varias funciones pensadas para conseguir un tostado preciso y adaptado a cada tipo de pan.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta tostadora es su pantalla LED, que muestra el tiempo de funcionamiento durante el proceso de tostado, permitiendo controlar en todo momento el estado del pan.

Además, incorpora un panel táctil que facilita un manejo más cómodo e intuitivo, junto con siete niveles de tostado y un sistema de control electrónico para obtener resultados uniformes según las preferencias de cada usuario.

Funciones para el día a día

La tostadora incluye una función de descongelación, que permite descongelar y tostar el pan al mismo tiempo, así como una función de recalentamiento, diseñada para calentar las rebanadas sin aumentar el nivel de tostado.

También incorpora la función Auto-Lift, que eleva automáticamente las rebanadas para facilitar la extracción de piezas pequeñas sin riesgo de quemaduras.

Diseño práctico y fácil de limpiar

Otro de sus puntos fuertes es el accesorio integrado para calentar panecillos, ideal para preparar desayunos y meriendas de forma más cómoda.

En materia de seguridad, dispone de una función antiatascos, que apaga automáticamente el aparato si el pan queda bloqueado, además de un botón de parada para interrumpir el tostado en cualquier momento.

La limpieza también resulta muy sencilla gracias a su bandeja recogemigas extraíble, que permite retirar fácilmente los restos de pan tras cada uso.

Tostadora digital de premium. / Lidl

Alta demanda

La combinación de pantalla LED, controles táctiles, siete niveles de tostado y un precio de solo 19,99 euros convierte a esta tostadora digital premium en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana.

Fuente: La Nueva España