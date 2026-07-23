Ahora que llega el buen tiempo es el momento de llevar nuestro pie al aire libre y disfrutar del deporte al aire libre, como el trekking o las excursiones de la forma más cómoda posible. Por ello, debes correr a Lidl para conseguir las sandalias trekking para hombre todoterreno.

Perfectas para el día a día y para hacer turismo, estas sandalias son el complemento perfecto para lucir los días que tengas que andar o o hacer rutas con altas temperaturas.

¿Qué ofrece?

Fabricadas con material reciclado, cuentan con correas acolchadas para una comodidad óptima. Los cierres de velcro ajustables permiten un ajuste individual. Tienen, además, suela de perfil flexible que proporciona una pisada segura en diferentes superficies. Y es que se trata de un calzado robusto y ligero con un material superior resistente.

Estas sandalias están disponibles en gris y azul marino.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias trekking todoterreno más baratas del mercado: por solo 12,99 euros / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a estas sandalias, las puedes conseguir por tan solo 12,99 euros haciendo clic AQUÍ. Además, desde Lidl avisan que hay que "darse prisas2 en ir a por ellas, ya que "debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades". Actualmente, estas sandalias están disponibles en tres tres tallas: 43, 44 y 45.

Fuente: La Nueva España