Consumo
Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de coladores de acero inoxidable más barato del mercado: por 4,99 euros el set completo
Son 3 unidades de medidas variadas que se adapta a cualquier plato o guiso que realicemos para sorprender a los nuestros o, sencillamente, darnos un capricho ahora que viene un tiempo de esperado descanso
Daniel Cid
Tortillas, pasta, pasteles, masas, patatas fritas... Ahora que el verano ya está aquí y las vacaciones a la vuelta de la esquina, es el momento de sacar una vez más nuestras mejores recetas. Por ello, te recomendamos ir a Lidl para conseguir el set de coladores de acero inoxidable a un precio espectacular.
Y es que preparar nuestros platos favoritos de la forma más cómoda es muy sencillo y, lo mejor de todo, sin hacer un agujero en nuestra cuenta.
¿Qué ofrece?
Se trata de un juego con asas lateextra anchas anchas y soportes para ollas. Son 3 unidades de medidas variadas que se adapta a cualquier plato o guiso que realicemos para sorprender a los nuestros o, sencillamente, darnos un capricho ahora que viene un tiempo de esperado descanso.
Y es que se trata de unos artilugios que se encuentran entre los top valorados de la cadena de supermercados alemana.
Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.
A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.
Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.
Precio
Pero volviendo a este set de tres coladores de acero inoxidable y de diferentes tamaños, que ofrece Lidl, que sepas que lo puedes conseguir por tan solo 4,99 euros haciendo clic AQUÍ.
Fuente: La Nueva España
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