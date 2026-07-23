Disney lanza el tráiler de 'Camp Rock 3' y confirma su fecha de estreno

Disney ha presentado el tráiler de Camp Rock 3 y ha confirmado que la nueva entrega de la saga musical se estrenará el 13 de agosto en Disney Channel. Un día después, el 14 de agosto, la película también estará disponible en Disney+.

La historia comienza cuando Connect 3 pierde a su telonero para su gira de reencuentro. Ante esta situación, el grupo regresa a Camp Rock en busca de la próxima gran estrella. Allí, los jóvenes del campamento competirán por la oportunidad de abrir los conciertos de su grupo favorito en una historia marcada por las amistades, las alianzas inesperadas, los secretos y los romances.

El regreso de los protagonistas y nuevas incorporaciones

La nueva película recupera a Joe Jonas como Shane Gray, Nick Jonas como Nate Gray, Kevin Jonas como Jason Gray y Maria Canals-Barrera como Connie.

Además, se incorporan Liamani Segura como Sage, Malachi Barton como Fletch, Lumi Pollack como Rosie, Sherry Cola como Lark, Hudson Stone como Desi, Casey Trotter como Cliff, Brooklynn Pitts como Callie y Ava Jean como Madison.

Quién está detrás de 'Camp Rock 3'

La película está dirigida por Veronica Rodriguez y escrita por Eydie Faye. La producción corre a cargo de Disney Kids & Family y la coreografía ha sido realizada por Jamal Sims.

Tim Federle participa como productor ejecutivo junto a Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh. Los créditos de la película también incluyen un agradecimiento especial a Alan Sacks por su contribución al legado de la saga Camp Rock.

La banda sonora ya tiene su primer sencillo

Disney también ha anunciado que el primer sencillo de la película, One Beat Away, interpretado por Liamani Segura junto al reparto, ya está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.

La banda sonora de Camp Rock 3 puede reservarse ya en formato digital y también en vinilo. El lanzamiento digital está previsto para el 14 de agosto, mientras que la edición en vinilo llegará el 18 de septiembre.

La saga volverá también a los escenarios

La compañía ha confirmado además que la gira Disney Worlds Collide Concert Tour regresará a Europa en febrero de 2027 con artistas de las sagas Los Descendientes, ZOMBIES y Camp Rock. Entre los participantes figuran Malachi Barton, Liamani Segura, Dara Reneé, Mekonnen Knife, Hudson Stone, Swayam Bhatia, Kiara Romero y Alexandro Byrd.

Disney recuerda que Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010) figuran entre las diez películas originales de Disney Channel más exitosas de todos los tiempos y que, más de quince años después de su estreno, la saga sigue presente en la cultura popular gracias a su banda sonora y a sus números musicales.