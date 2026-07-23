Consejos para disfrutar de las comidas de verano sin disparar el presupuesto

Durante el verano aumentan las reuniones familiares, las comidas fuera de casa y las cenas improvisadas con amigos. Estas actividades pueden elevar considerablemente el gasto mensual, especialmente cuando no existe una planificación previa.

Elaborar un menú semanal es una de las medidas más eficaces para ahorrar. Permite comprar solo los alimentos necesarios, aprovechar mejor los ingredientes y reducir el desperdicio. Antes de acudir al supermercado, conviene revisar la despensa, el frigorífico y el congelador para utilizar los productos que ya se tienen.

Los alimentos de temporada suelen ofrecer una buena relación entre precio, sabor y calidad. Tomates, pepinos, calabacines, frutas de verano, legumbres y huevos pueden utilizarse para preparar ensaladas, cremas frías, tortillas y platos económicos.

Cocinar cantidades mayores y reutilizar las sobras también ayuda a reducir el gasto. Un pollo asado puede convertirse al día siguiente en una ensalada, un relleno para bocadillos o un plato de arroz. Del mismo modo, las verduras sobrantes pueden utilizarse en cremas, salteados o guarniciones.

En las reuniones con familiares o amigos, una buena opción es repartir los gastos y pedir que cada persona lleve un plato o una bebida. Esta fórmula permite organizar encuentros variados sin que todo el coste recaiga sobre una sola persona.

Cuando se come fuera, es aconsejable consultar previamente la carta, comparar precios y buscar menús cerrados. Compartir entrantes, evitar pedir más comida de la necesaria y limitar las bebidas adicionales puede reducir notablemente la cuenta.

Disfrutar de las comidas y cenas de verano no exige realizar grandes gastos. La planificación, el aprovechamiento de los alimentos y las recetas sencillas permiten organizar encuentros agradables y mantener las finanzas bajo control.