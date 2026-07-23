Cómo conseguir un cabello perfecto y un bolsillo saludable con estos trucos de peluquería.

El cuidado del cabello forma parte de los gastos habituales de muchas personas. Aunque acudir a la peluquería puede suponer un desembolso considerable, existen fórmulas para reducir el coste sin renunciar a un servicio profesional.

Una de las recomendaciones más sencillas es espaciar las visitas. Elegir cortes que mantengan bien la forma durante varias semanas permite acudir con menor frecuencia. Consultar al profesional sobre estilos fáciles de cuidar en casa también puede evitar retoques continuos.

Antes de reservar, resulta útil comparar precios y preguntar por promociones, bonos o descuentos en determinados días. Algunas peluquerías ofrecen tarifas reducidas en horarios con menor demanda, paquetes de varios servicios o programas de fidelización para clientes habituales.

Las academias y centros de formación de peluquería son otra alternativa. En estos establecimientos, los servicios son realizados por estudiantes bajo la supervisión de profesionales y suelen tener precios más bajos. El tiempo de atención puede ser mayor, pero el ahorro resulta significativo.

En el caso de los tratamientos de color, se puede optar por técnicas que no requieran retoques frecuentes, como mechas suaves o tonos cercanos al color natural. También es posible alternar los servicios profesionales con cuidados básicos en casa, siempre utilizando productos adecuados y siguiendo las indicaciones de un especialista.

Para evitar gastos innecesarios, conviene solicitar el precio completo antes de comenzar el servicio y confirmar si determinados tratamientos, mascarillas o acabados tienen un coste adicional.