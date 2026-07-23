Las 5 mejores ciudades españolas para viajar con mascotas

Viajar con perro o gato puede convertirse en uno de los principales factores a la hora de elegir destino para una escapada o unas vacaciones. PriceLabs ha analizado qué porcentaje de hoteles admite mascotas en las principales ciudades españolas para identificar aquellos lugares donde resulta más sencillo encontrar alojamiento pet-friendly.

El estudio se centra exclusivamente en hoteles, sin incluir apartamentos turísticos u otros tipos de alojamiento, y concluye que las diferencias entre ciudades son notables. Mientras algunos destinos cuentan con cerca de la mitad de sus establecimientos abiertos a las mascotas, otros apenas superan el 20 %.

Cuenca, la ciudad con más hoteles que admiten mascotas

Cuenca ocupa el primer puesto de la clasificación con un 50,6 % de hoteles que aceptan animales. Es la única ciudad del estudio que supera el 50 % y, según PriceLabs, más de la mitad de sus establecimientos permiten alojarse con perros o gatos.

Chiclana de la Frontera, segunda del ranking

La localidad gaditana alcanza un 44,8 % de hoteles pet-friendly y se sitúa como la primera de las tres ciudades de la provincia de Cádiz presentes entre las diez primeras posiciones. PriceLabs destaca que casi uno de cada dos hoteles admite mascotas.

San Fernando también entra en el podio

Con un 41,2 % de hoteles que aceptan animales, San Fernando ocupa el tercer puesto de la clasificación. El análisis señala que la ciudad forma parte del entorno del Parque Natural Bahía de Cádiz y figura entre los destinos con mayor oferta hotelera para quienes viajan con mascota.

Zaragoza rompe la tendencia de las grandes ciudades

Zaragoza aparece en cuarta posición con un 38,6 % de hoteles pet-friendly. PriceLabs destaca que es la única gran ciudad española, con más de medio millón de habitantes, que consigue situarse entre las cinco primeras, por delante de Madrid, Barcelona o Valencia.

Gandía completa el 'top 5'

La quinta posición corresponde a Gandía, donde el 38,2 % de los hoteles admite mascotas. PriceLabs señala que la ciudad cuenta con Platja Can, ubicada en la playa de l'Ahuir, identificada como la primera playa canina de la Comunidad Valenciana.

Las grandes capitales quedan rezagadas

El estudio muestra que Madrid registra un 18 % de hoteles que aceptan mascotas, Barcelona alcanza el 20,3 % y Valencia se sitúa en el 23 %. Además, siete de las diez primeras posiciones corresponden a ciudades con menos de 250.000 habitantes.

PriceLabs también analiza la provincia de Almería, donde Níjar lidera la clasificación con un 49,1 % de hoteles pet-friendly, seguido de Vera, Mojácar, Roquetas de Mar, Carboneras, Garrucha y la ciudad de Almería.

La compañía explica que el ranking se ha elaborado a partir de los datos de establecimientos hoteleros disponibles en Booking.com. El análisis incluye las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes con un número suficiente de hoteles y calcula el porcentaje de establecimientos que admiten mascotas sobre el total identificado en cada municipio.