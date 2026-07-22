¿Sale más barato cocinar con olla exprés? El ahorro que puede reducir tu factura de la luz o el gas

Cada vez son más los hogares que buscan formas de ahorrar en la factura energética, y una de las más sencillas pasa por recuperar el uso de la olla exprés. Al cocinar a mayor presión, reduce considerablemente el tiempo necesario para preparar muchos alimentos, lo que se traduce en un menor consumo de electricidad o gas.

Menos tiempo de cocción, menor consumo

Alimentos como los garbanzos, las alubias o las carnes para guisar pueden reducir su tiempo de cocción a más de la mitad respecto a una olla convencional. Esto permite ahorrar entre un 30 % y un 70 % de energía, dependiendo del tipo de cocina y del alimento preparado.

Además del ahorro económico, la olla exprés genera menos calor en la cocina y ayuda a conservar mejor algunos nutrientes gracias a la reducción del tiempo de cocinado. Si se utiliza con frecuencia, puede convertirse en una de las herramientas más eficaces para reducir el gasto doméstico sin renunciar a las comidas caseras.