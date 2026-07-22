¿Sale más barato cocinar con olla exprés? El ahorro que puede reducir tu factura de la luz o el gas
La olla exprés no solo permite preparar los alimentos en menos tiempo, sino que también ayuda a reducir el consumo energético en casa.
Cada vez son más los hogares que buscan formas de ahorrar en la factura energética, y una de las más sencillas pasa por recuperar el uso de la olla exprés. Al cocinar a mayor presión, reduce considerablemente el tiempo necesario para preparar muchos alimentos, lo que se traduce en un menor consumo de electricidad o gas.
Menos tiempo de cocción, menor consumo
Alimentos como los garbanzos, las alubias o las carnes para guisar pueden reducir su tiempo de cocción a más de la mitad respecto a una olla convencional. Esto permite ahorrar entre un 30 % y un 70 % de energía, dependiendo del tipo de cocina y del alimento preparado.
Además del ahorro económico, la olla exprés genera menos calor en la cocina y ayuda a conservar mejor algunos nutrientes gracias a la reducción del tiempo de cocinado. Si se utiliza con frecuencia, puede convertirse en una de las herramientas más eficaces para reducir el gasto doméstico sin renunciar a las comidas caseras.
- El montañero zamorano Martín Ramos inicia el camino de regreso tras intentar alcanzar la cumbre del Gasherbrum 1
- Extraño hallazgo en Zamora: una urna funeraria aparece en una parada de autobús
- Reparto de 36.000 gafas gratis en Zamora para ver el eclipse: dónde y cuándo conseguirlas
- Tres grados universitarios de la Escuela Politécnica de Zamora ya no tienen plazas libres
- El montañista zamorano Martín Ramos se plantea un segundo intento de coronar el Gasherbrum 1
- Las dos estrellas de 'La Roja' viajan hasta Villaflor
- Una furgoneta cargada de fruta vuelca en la A-11
- Positivo balance del fin de semana 'grande' en Moraleja del Vino con 46 denuncias