Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bolsa isotérmica con cuatro recipientes por solo 11,99 euros: mantiene la comida fresca durante horas

Lidl vuelve a apostar por los accesorios más prácticos del verano con una oferta pensada para quienes llevan la comida al trabajo, a la playa o de excursión. Se trata de la bolsa isotérmica con cuatro recipientes herméticos por solo 11,99 euros, un conjunto que destaca por su capacidad, su facilidad de transporte y su diseño pensado para conservar los alimentos en las mejores condiciones.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este producto es que combina una espaciosa bolsa isotérmica de cinco litros con cuatro recipientes herméticos de diferentes tamaños. El set incluye dos recipientes de 1.000 mililitros y otros dos de 550 mililitros, ideales para transportar comidas completas, ensaladas, fruta o aperitivos.

Además, los recipientes cuentan con cierre de clic a prueba de fugas, lo que ayuda a evitar derrames durante el transporte.

Diseñada para el día a día

La bolsa incorpora un amplio compartimento principal con aislamiento térmico, pensado para mantener los alimentos frescos durante más tiempo.

También dispone de una gran solapa frontal con un compartimento de malla en el que se incluye un acumulador de frío, un detalle que contribuye a conservar la temperatura de la comida durante los desplazamientos.

Para facilitar su transporte, cuenta con una asa de mano y una correa para el hombro ajustable y desmontable, adaptándose a las necesidades de cada usuario.

Práctica y fácil de limpiar

Otro de sus puntos fuertes es que los recipientes son aptos para microondas y lavavajillas, además de resistir temperaturas de entre -20 y 100 grados, lo que permite utilizarlos tanto para conservar alimentos fríos como para calentar la comida antes de consumirla.

La bolsa, fabricada con material reciclado, incorpora además una cremallera YKK de alta calidad, diseñada para ofrecer una mayor durabilidad.

Alta demanda

La combinación de bolsa isotérmica, cuatro recipientes herméticos, acumulador de frío y un precio de solo 11,99 euros apunta a que este conjunto será uno de los productos más demandados de Lidl desde mañana. Todo indica que muchos clientes acudirán a las tiendas para hacerse con un accesorio práctico y económico para transportar la comida con total comodidad.

Fuente: La Nueva España