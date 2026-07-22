Ahora que el verano ya está aquí es el momento de refrescarse con los mejores batidos, smoothies, y platos para cuchara. Por ello, debes correr a Lidl para conseguir la batidora de vaso, 3 en 1, 650 W.

Un aparato ideal para preparar los platos más deliciosos y, lo mejor, sin tener que dejar un euro de más gracias al "megadescuento" que ahora tiene.

¿Qué ofrece?

Este aparato cuenta con acabado blanco de alto brillo y 3 velocidades de mezcla, función de pulso y molinillo múltiple. Tiene un vaso de plástico de 2 litros con cuchillas de acero inoxidable desmontables.

Un detalle que enamora de este producto es su función de picar hielo y sus piezas son aptas para lavavajillas.

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir la batidora con vaso más barata del mercado: de 2 litros con cuchillas de acero inoxidable / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a la batidora de vaso, 3 en 1, 650 W, su precio es lo que enamora gracias al descuento que ahora tiene del 53 por ciento. Y es que la puedes conseguir por tan solo 34,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España