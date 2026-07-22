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¿Compensa comprar electrodomésticos con etiqueta A? El ahorro puede notarse durante años

Aunque su precio inicial suele ser más elevado, los electrodomésticos con etiqueta energética A permiten reducir el consumo de electricidad

Detrás de los electrodomésticos también se esconde la suciedad

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Benito Revilla

A la hora de renovar un frigorífico, una lavadora o un lavavajillas, muchos consumidores se preguntan si merece la pena pagar más por un modelo con etiqueta energética A. La respuesta depende del uso que se le dé al aparato, aunque en la mayoría de los casos la diferencia acaba compensando.

Los electrodomésticos con la máxima clasificación energética consumen menos electricidad que los modelos de categorías inferiores, especialmente en aparatos que permanecen encendidos durante muchas horas o se utilizan a diario, como los frigoríficos.

Una inversión pensada para el largo plazo

Aunque el desembolso inicial suele ser superior, el menor consumo eléctrico permite reducir la factura mes a mes. En aparatos con una vida útil de más de diez años, el ahorro acumulado puede llegar a compensar la diferencia de precio frente a modelos menos eficientes.

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Antes de comprar, los expertos recomiendan comparar el consumo anual indicado en la etiqueta energética y valorar el uso que tendrá el electrodoméstico. En muchos casos, optar por un modelo más eficiente no solo reduce el gasto económico, sino también el impacto ambiental.

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