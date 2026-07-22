Ni bicarbonato ni cucharas: este es el truco infalible del chef Jordi Cruz para pelar los huevos cocidos sin que se rompan

Pelar un huevo cocido sin llevarse media clara por delante es uno de los pequeños quebraderos de cabeza más habituales en la cocina. Aunque existen infinidad de remedios caseros, el chef Jordi Cruz tiene claro que el secreto del éxito de este proceso no está en utilizar un ingrediente milagroso, sino en controlar el proceso de cocción y, sobre todo, el cambio de temperatura.

"Cocer huevos puede parecer sencillo, pero pequeños detalles marcan la diferencia entre un huevo difícil de pelar y uno que se limpia prácticamente solo", explica el cocinero. Según señala, "la clave está en controlar bien los contrastes de temperatura durante la cocción y el enfriado".

Pasos a seguir

Para conseguirlo, recomienda comenzar con un litro de agua al que se puede añadir un chorrito de vinagre y unos 12 gramos de sal. Sin embargo, insiste en que el paso realmente importante llega antes incluso de que el agua hierva. Los huevos deben introducirse cuando el agua todavía está fría o templada para evitar un cambio brusco de temperatura.

"Introduce los huevos cuando el agua aún no esté hirviendo, para evitar un contraste demasiado fuerte que pueda romper la cáscara", aconseja.

Una vez que el agua rompe a hervir, el chef recomienda mantener los huevos durante 12 minutos para conseguir una cocción perfecta. Pero el verdadero truco llega justo después.

"Pasados los 12 minutos, retira los huevos y pásalos inmediatamente a agua muy fría o con hielo", explica. Allí deben permanecer entre dos y tres minutos.

Según Jordi Cruz, este paso marca la diferencia. "Este contraste térmico hace que el huevo se contraiga ligeramente y se separe de la cáscara", lo que facilita enormemente el pelado.

Después solo queda sacar los huevos del agua fría y romper suavemente la cáscara con unos pequeños golpes. El resultado, asegura el chef, es casi inmediato: "La piel saldrá prácticamente sola y tendrás unos huevos perfectamente cocidos y muy fáciles de pelar".

Más allá del vinagre o la sal, Jordi Cruz deja claro que el auténtico secreto está en respetar los tiempos y aprovechar el choque térmico entre el agua hirviendo y el agua helada. Un gesto muy sencillo que puede marcar la diferencia entre un huevo destrozado y otro perfectamente liso, listo para cualquier receta.

Fuente: La Nueva España