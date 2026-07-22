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Cómo ahorrar en tus desplazamientos en coche estas vacaciones: cinco consejos para gastar menos combustible

Planificar el viaje, mantener una velocidad constante y revisar el estado del vehículo son algunas de las claves

Cinco juegos para entretener a los niños durante los viajes en coche

Cinco juegos para entretener a los niños durante los viajes en coche / NEOMotor

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Benito Revilla

Con miles de conductores desplazándose por carretera durante el verano, reducir el gasto en combustible se ha convertido en una prioridad para muchas familias. Adoptar algunos hábitos de conducción y preparar el vehículo antes de salir puede marcar la diferencia en el presupuesto del viaje.

Uno de los consejos más eficaces es planificar el recorrido para evitar atascos y kilómetros innecesarios. También ayuda mantener una velocidad uniforme, evitando acelerones y frenazos bruscos, ya que una conducción suave reduce el consumo de carburante.

Pequeños gestos que ayudan a ahorrar

Antes de iniciar el viaje conviene revisar la presión de los neumáticos, porque circular con una presión inferior a la recomendada aumenta el consumo de combustible. Asimismo, evitar llevar peso innecesario en el maletero o utilizar el cofre de techo cuando no sea imprescindible también contribuye a mejorar la eficiencia del vehículo.

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Otro aspecto importante es hacer un uso responsable del aire acondicionado. Mantener una temperatura moderada permite viajar con comodidad sin disparar el consumo. Con estas sencillas medidas, los conductores pueden reducir el gasto en combustible y afrontar los desplazamientos vacacionales con un ahorro que se notará al finalizar el viaje.

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