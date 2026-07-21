Multa de 200 euros a un conductor por el gesto que hizo mientras estaba parado en un semáforo en rojo

Basta con un solo segundo para que la Guardia Civil te pueda multar. No importa si estás parado en un semáforo que está en rojo y que solo hayas cogido el teléfono para cambiar de canción. Si usas el móvil en el coche la sanción está asegurada. "Te pueden multar igual que si estuvieras circulando", sostiene una abogada especializada en sanciones.

La multa es de 200 euros y 6 puntos del carnet y esto aplica aunque solo hayas mirado el móvil un segundo porque se considera que se está en circulación, aunque se esté parado en un semáforo.

Sí se podría utilizar sin recibir ninguna sanción cuando el coche esté estacionado o parado completamente, fuera de la vía y fuera de circulación. "El semáforo rojo no es descanso, es parte de la conducción", aseguran los letrados.

Usar el móvil al volante es una falta grave según recoge el artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación. Antes de la llegada de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial implicaba una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet. Sin embargo, desde el 21 de marzo de 2022 la retirada de puntos por conducir con el móvil sube hasta los seis (te recordamos que el RACE tiene un servicio de protección del carnet por puntos a sus Socios). Si el pago se hace en los 20 días posteriores a la notificación de la multa, entonces la cuantía es de 100 euros, aunque los puntos retirados son los mismos. Tampoco puedes manipular el móvil mientras conduces aunque esté en un soporte: conlleva 200 euros de multa y la retirada de tres puntos del carnet. En el caso de que te llamen, utiliza un sistema de manos libres, tal y como recuerdan desde RACE.

Por ejemplo, si te detienes en un semáforo en rojo y manipulas el teléfono sin quitarlo del soporte, la Guardia Civil puede sancionarte, ya que estar detenido dentro del coche con el motor encendido se considera conducción activa, por lo que es motivo de multa.

Fuente: La Nueva España