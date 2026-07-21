Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tres grados universitarios de la Escuela Politécnica de Zamora que ya no tienen plazas libresEl Procurador de Común pide que se cubran las vacantes de Agricultura en ZamoraEl montañista zamorano Martín Ramos se plantea intentar un segundo intento de coronar el Gasherbrum 1Una furgoneta cargada de fruta sufre un accidente en la A-11 en sentido Toro-Zamora.Actualización | Tres turismos colisionan en la ZA-P-1511, en Manganeses de la Polvorosa
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los molinillos eléctricos de sal y pimienta más baratos del mercado: ideales para una cocina moderna

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los molinillos eléctricos de sal y pimienta más baratos del mercado: ideales para una cocina moderna

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E.F.

Lidl vuelve a sorprender con un producto pensado para los amantes de la música en vinilo. La cadena ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a todos sus consumidores: se trata del tocadiscos por 129,99 euros que reúne un diseño elegante con prestaciones propias de modelos de gama superior, como conectividad Bluetooth, reproducción totalmente automática y una cápsula de Audio-Technica para disfrutar de un sonido cálido y preciso.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este tocadiscos es su brazo de lectura totalmente automático, que inicia la reproducción con solo pulsar un botón y dispone de función de repetición para escuchar el disco de nuevo sin necesidad de intervenir manualmente.

Además, todas sus funciones pueden controlarse mediante un mando a distancia, aportando una mayor comodidad durante el uso.

El equipo incorpora una cápsula Audio-Technica AT-3600LA, reconocida por ofrecer un sonido cálido, claro y equilibrado, ideal para sacar el máximo partido a la colección de vinilos.

También dispone de Bluetooth 5.4, lo que permite enviar el sonido de forma inalámbrica a altavoces o auriculares compatibles. A ello se suma una salida RCA con preamplificador integrado para conectarlo fácilmente a equipos de sonido y una salida USB-C que permite realizar grabaciones digitales de los discos, utilizando el software adecuado.

Diseñado para una reproducción precisa

Otro de sus puntos fuertes es su*plato de aluminio, que favorece una reproducción estable y precisa de los vinilos de 33⅓ y 45 revoluciones por minuto, siendo compatible con discos de 7 y 12 pulgadas.

Además, incorpora una alfombrilla de goma que ayuda a reducir las vibraciones y la electricidad estática, mientras que la cubierta antipolvo tintada protege el equipo cuando no se utiliza y contribuye a minimizar las interferencias durante la reproducción.

Tocadiscos. / Lidl

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

La combinación de reproducción automática, Bluetooth 5.4, una cápsula Audio-Technica y un precio de 129,99 euros apunta a que este tocadiscos será uno de los productos más demandados de Lidl desde mañana. Todo indica que muchos clientes acudirán a las tiendas con un objetivo claro: disfrutar de la experiencia del vinilo con un equipo moderno, completo y a un precio muy competitivo.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reparto de 36.000 gafas gratis en Zamora para ver el eclipse: dónde y cuándo conseguirlas
  2. Fallece una adolescente de 14 años tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra en Toro
  3. La celebración del triunfo de la Selección Española en el Mundial deja en Zamora un único incidente que 'no es diversión, ni celebración ni nada
  4. El pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para el partido y sus abuelos lucen la bandera de España en su balcón
  5. Nuevos agentes de la Guardia Civil refuerzan la seguridad en la Zamora rural
  6. El último paseo del pastor Agustín, de Tardobispo, que inspiró a su nieto
  7. En libertad con cargos el imputado por los incendios de San Ciprián de Hermisende: Es un trabajador de la cuadrilla de Tragsa
  8. La reforma integral de la carretera del Puente Pino, una realidad tras más de 20 años de espera

Un espectacular paisaje que tienes que visitar, un monumento de la naturaleza en Castilla y León

Un espectacular paisaje que tienes que visitar, un monumento de la naturaleza en Castilla y León

Riomanzanas soluciona sus problemas de agua con una moderna depuradora: "Tener agua suficiente nos cambia la vida"

Riomanzanas soluciona sus problemas de agua con una moderna depuradora: "Tener agua suficiente nos cambia la vida"

El PSOE pide reabrir la causa a Miguel Ángel Rodríguez y reprocha que borrase mensajes

El PSOE pide reabrir la causa a Miguel Ángel Rodríguez y reprocha que borrase mensajes

Messi llega a Argentina y se encierra en la casa de sus padres en una urbanización de la ciudad de Rosario

Messi llega a Argentina y se encierra en la casa de sus padres en una urbanización de la ciudad de Rosario

Mueren dos bomberos en la extinción de un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos

Mueren dos bomberos en la extinción de un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos

Salmorejo con aguacate y huevo duro: más cremoso, saciante y perfecto para el verano

Salmorejo con aguacate y huevo duro: más cremoso, saciante y perfecto para el verano

Cuenta atrás para el fin del corte al tráfico de la carretera N-631 en Zamora: ya hay fecha de finalización de las obras

Cuenta atrás para el fin del corte al tráfico de la carretera N-631 en Zamora: ya hay fecha de finalización de las obras

Víctor Algra, veterinario: “Raparle el pelo a un perro en verano le expone más al calor y al sol”

Víctor Algra, veterinario: “Raparle el pelo a un perro en verano le expone más al calor y al sol”
Tracking Pixel Contents