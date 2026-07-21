Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tres grados universitarios de la Escuela Politécnica de Zamora que ya no tienen plazas libresEl Procurador de Común pide que se cubran las vacantes de Agricultura en ZamoraEl montañista zamorano Martín Ramos se plantea intentar un segundo intento de coronar el Gasherbrum 1Una furgoneta cargada de fruta sufre un accidente en la A-11 en sentido Toro-Zamora.Actualización | Tres turismos colisionan en la ZA-P-1511, en Manganeses de la Polvorosa
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo dental eléctrico por solo 24,99 euros que promete una limpieza profesional en casa

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E.F.

Lidl vuelve a ampliar su catálogo de cuidado personal con un producto que puede convertirse en uno de los más demandados. Se trata del cepillo dental eléctrico que cuesta tan solo 24,99 euros, un modelo que destaca por sus seis programas de limpieza, su control de presión y una batería recargable con hasta 90 minutos de autonomía.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este cepillo eléctrico es que incorpora seis modos de funcionamiento para adaptarse a las diferentes necesidades de higiene bucal. Incluye programas de limpieza diaria, limpieza suave para dientes sensibles, masaje de encías, limpieza profunda, blanqueamiento y limpieza de lengua.

Además, su tecnología de movimiento oscilante está diseñada para proporcionar una limpieza eficaz de dientes y encías, ayudando a eliminar la placa de forma más eficiente que un cepillado manual.

Pensado para una higiene más completa

El cepillo incorpora un control de presión, una función que ayuda a evitar ejercer demasiada fuerza durante el cepillado y contribuye a proteger las encías.

También dispone de un temporizador de dos minutos con avisos cada 30 segundos, facilitando una limpieza uniforme de los cuatro cuadrantes de la boca siguiendo el tiempo recomendado por los dentistas.

Comodidad y autonomía

Otro de sus puntos fuertes es su batería de iones de litio, que ofrece una autonomía aproximada de 90 minutos con una carga completa. La recarga se realiza mediante una base de inducción, compatible con voltajes de entre 100 y 240 voltios, por lo que también resulta práctica para viajar.

El mango, con acabado antideslizante, y la estación de carga son resistentes al agua según el estándar IPX7, y el cepillo es compatible con diferentes cabezales de Oral-B y Nevadent, lo que facilita su mantenimiento.

Cepillo dental. / Lidl

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

La combinación de seis programas de limpieza, control de presión, temporizador inteligente y un precio de solo 24,99 euros apunta a que este cepillo dental eléctrico será uno de los productos estrella de Lidl desde mañana. Todo indica que muchos clientes acudirán a las tiendas para hacerse con un dispositivo que promete mejorar la higiene bucal con funciones propias de modelos de gama superior.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reparto de 36.000 gafas gratis en Zamora para ver el eclipse: dónde y cuándo conseguirlas
  2. Fallece una adolescente de 14 años tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra en Toro
  3. La celebración del triunfo de la Selección Española en el Mundial deja en Zamora un único incidente que 'no es diversión, ni celebración ni nada
  4. El pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para el partido y sus abuelos lucen la bandera de España en su balcón
  5. Nuevos agentes de la Guardia Civil refuerzan la seguridad en la Zamora rural
  6. El último paseo del pastor Agustín, de Tardobispo, que inspiró a su nieto
  7. En libertad con cargos el imputado por los incendios de San Ciprián de Hermisende: Es un trabajador de la cuadrilla de Tragsa
  8. La reforma integral de la carretera del Puente Pino, una realidad tras más de 20 años de espera

Un espectacular paisaje que tienes que visitar, un monumento de la naturaleza en Castilla y León

Un espectacular paisaje que tienes que visitar, un monumento de la naturaleza en Castilla y León

Riomanzanas soluciona sus problemas de agua con una moderna depuradora: "Tener agua suficiente nos cambia la vida"

Riomanzanas soluciona sus problemas de agua con una moderna depuradora: "Tener agua suficiente nos cambia la vida"

El PSOE pide reabrir la causa a Miguel Ángel Rodríguez y reprocha que borrase mensajes

El PSOE pide reabrir la causa a Miguel Ángel Rodríguez y reprocha que borrase mensajes

Messi llega a Argentina y se encierra en la casa de sus padres en una urbanización de la ciudad de Rosario

Messi llega a Argentina y se encierra en la casa de sus padres en una urbanización de la ciudad de Rosario

Mueren dos bomberos en la extinción de un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos

Mueren dos bomberos en la extinción de un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos

Salmorejo con aguacate y huevo duro: más cremoso, saciante y perfecto para el verano

Salmorejo con aguacate y huevo duro: más cremoso, saciante y perfecto para el verano

Cuenta atrás para el fin del corte al tráfico de la carretera N-631 en Zamora: ya hay fecha de finalización de las obras

Cuenta atrás para el fin del corte al tráfico de la carretera N-631 en Zamora: ya hay fecha de finalización de las obras

Víctor Algra, veterinario: “Raparle el pelo a un perro en verano le expone más al calor y al sol”

Víctor Algra, veterinario: “Raparle el pelo a un perro en verano le expone más al calor y al sol”
Tracking Pixel Contents