Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tres grados universitarios de la Escuela Politécnica de Zamora que ya no tienen plazas libresEl Procurador de Común pide que se cubran las vacantes de Agricultura en ZamoraEl montañista zamorano Martín Ramos se plantea intentar un segundo intento de coronar el Gasherbrum 1Una furgoneta cargada de fruta sufre un accidente en la A-11 en sentido Toro-Zamora.Actualización | Tres turismos colisionan en la ZA-P-1511, en Manganeses de la Polvorosa
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el horno de gas para pizzas por 89,99 euros que alcanza los 400 grados en solo 15 minutos

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aparato quitadurezas eléctrico para pies que los deja perfectos: por solo 5,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aparato quitadurezas eléctrico para pies que los deja perfectos: por solo 5,99 euros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E.F.

Lidl vuelve a apostar por los amantes de la cocina al aire libre con un producto que promete convertirse en uno de los más buscados del verano. Se trata del horno de gas para pizzas por 89,99 euros, un modelo diseñado para preparar pizzas con acabado profesional, además de flammkuchen, baguettes y otras elaboraciones, y lo mejor: sin salir de casa.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este horno es su rapidez. Es capaz de alcanzar los 400 grados en solo 15 minutos, una temperatura que permite conseguir pizzas con una base crujiente y una cocción uniforme en muy poco tiempo.

Además, incorpora una piedra para pizza extraíble de cordierita, un material que absorbe la humedad de la masa para lograr un resultado más crujiente, similar al de los hornos tradicionales.

Diseñado para cocinar como un profesional

El horno cuenta con una carcasa de doble pared, que favorece una distribución del calor constante y uniforme durante toda la cocción.

También incorpora un termómetro integrado, que permite controlar la temperatura en todo momento, así como un mando giratorio de ajuste preciso para regular la intensidad del calor según el tipo de preparación.

Su sistema de encendido piezoeléctrico facilita una puesta en marcha rápida y segura, mientras que la puerta incorpora una práctica mirilla para comprobar el estado de la cocción sin necesidad de abrir el horno.

Práctico y fácil de guardar

Otro de sus puntos fuertes son las patas plegables, que permiten reducir el espacio que ocupa cuando no se está utilizando y facilitan su almacenamiento.

El horno incluye una manguera de conexión de un metro y un reductor de presión y es compatible con bombonas de gas de 5 y 11 kilos. Está diseñado exclusivamente para su uso en exteriores.

Horno de gas para pizzas. / Lidl

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

La combinación de una temperatura de hasta 400 grados, piedra de cordierita, control preciso del calor y un precio de 89,99 euros apunta a que este horno de gas para pizzas será uno de los productos estrella de Lidl desde mañana. Todo indica que muchos clientes acudirán a las tiendas con un objetivo claro: disfrutar de pizzas con un acabado casi profesional sin salir de casa.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reparto de 36.000 gafas gratis en Zamora para ver el eclipse: dónde y cuándo conseguirlas
  2. Fallece una adolescente de 14 años tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra en Toro
  3. La celebración del triunfo de la Selección Española en el Mundial deja en Zamora un único incidente que 'no es diversión, ni celebración ni nada
  4. El pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para el partido y sus abuelos lucen la bandera de España en su balcón
  5. Nuevos agentes de la Guardia Civil refuerzan la seguridad en la Zamora rural
  6. El último paseo del pastor Agustín, de Tardobispo, que inspiró a su nieto
  7. En libertad con cargos el imputado por los incendios de San Ciprián de Hermisende: Es un trabajador de la cuadrilla de Tragsa
  8. La reforma integral de la carretera del Puente Pino, una realidad tras más de 20 años de espera

Lonja de Zamora (21 de julio de 2026): Los lechones vuelven a sufrir una bajada en sus cotizaciones

Lonja de Zamora (21 de julio de 2026): Los lechones vuelven a sufrir una bajada en sus cotizaciones

Adiós a los baches en la A-52 y otras vías: el Consejo de Ministros declara de urgencia las obras en 242 kilómetros de autovías y carreteras nacionales de Zamora

Adiós a los baches en la A-52 y otras vías: el Consejo de Ministros declara de urgencia las obras en 242 kilómetros de autovías y carreteras nacionales de Zamora

Valorant: Karmine Corp lidera una primera semana llena de sorpresas y grandes audiencias en VCT EMEA Stage 2

Valorant: Karmine Corp lidera una primera semana llena de sorpresas y grandes audiencias en VCT EMEA Stage 2

¿Cuándo empezaremos a tener en cuenta qué siente la IA?

¿Cuándo empezaremos a tener en cuenta qué siente la IA?

Doble varapalo judicial al convenio del proyecto híbrido en Villamayor

Doble varapalo judicial al convenio del proyecto híbrido en Villamayor

GRAVITEO se lanza a por el ‘psicobloc’ para su segunda edición

GRAVITEO se lanza a por el ‘psicobloc’ para su segunda edición

Ni la familia ni los amigos: para el 90 % de las personas en situación vulnerable, su mascota es su principal fuente de afecto

Ni la familia ni los amigos: para el 90 % de las personas en situación vulnerable, su mascota es su principal fuente de afecto

Ferran Torres, el héroe de la final comprometido con los perros abandonados: así ayuda a encontrarles un hogar

Ferran Torres, el héroe de la final comprometido con los perros abandonados: así ayuda a encontrarles un hogar
Tracking Pixel Contents