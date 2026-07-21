Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el horno de gas para pizzas por 89,99 euros que alcanza los 400 grados en solo 15 minutos
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
E.F.
Lidl vuelve a apostar por los amantes de la cocina al aire libre con un producto que promete convertirse en uno de los más buscados del verano. Se trata del horno de gas para pizzas por 89,99 euros, un modelo diseñado para preparar pizzas con acabado profesional, además de flammkuchen, baguettes y otras elaboraciones, y lo mejor: sin salir de casa.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este horno es su rapidez. Es capaz de alcanzar los 400 grados en solo 15 minutos, una temperatura que permite conseguir pizzas con una base crujiente y una cocción uniforme en muy poco tiempo.
Además, incorpora una piedra para pizza extraíble de cordierita, un material que absorbe la humedad de la masa para lograr un resultado más crujiente, similar al de los hornos tradicionales.
Diseñado para cocinar como un profesional
El horno cuenta con una carcasa de doble pared, que favorece una distribución del calor constante y uniforme durante toda la cocción.
También incorpora un termómetro integrado, que permite controlar la temperatura en todo momento, así como un mando giratorio de ajuste preciso para regular la intensidad del calor según el tipo de preparación.
Su sistema de encendido piezoeléctrico facilita una puesta en marcha rápida y segura, mientras que la puerta incorpora una práctica mirilla para comprobar el estado de la cocción sin necesidad de abrir el horno.
Práctico y fácil de guardar
Otro de sus puntos fuertes son las patas plegables, que permiten reducir el espacio que ocupa cuando no se está utilizando y facilitan su almacenamiento.
El horno incluye una manguera de conexión de un metro y un reductor de presión y es compatible con bombonas de gas de 5 y 11 kilos. Está diseñado exclusivamente para su uso en exteriores.
Horno de gas para pizzas. / Lidl
Alta demanda
La combinación de una temperatura de hasta 400 grados, piedra de cordierita, control preciso del calor y un precio de 89,99 euros apunta a que este horno de gas para pizzas será uno de los productos estrella de Lidl desde mañana. Todo indica que muchos clientes acudirán a las tiendas con un objetivo claro: disfrutar de pizzas con un acabado casi profesional sin salir de casa.
Fuente: La Nueva España
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