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El economista Niño Becerra predice una crisis como la del 2008: "Llegará una oleada de desahucios"

El economista ha hablado sobre la vivienda, los bancos y los desahucios

El economista Santiago Becerra, Niño Becerra

El economista Santiago Becerra, Niño Becerra / Archivo

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E.P.A.

Santiago Niño Becerra es uno de los economistas más reputados de España y de los más seguidos tanto en redes sociales como en los programas en los que colabora. Además, siempre es muy claro a la hora de analizar la actualidad económica y predecir lo que va a ocurrir.

Y esta vez no ha sido nada halagüeño y ha vuelto a desempolvar el fantasma la crisis del 2008, la mayor del siglo XXI y que fue devastadora para muchas empresas y familias, que vieron como sus sueldos o sus negocios se quedaban en nada.

Una de las grandes causas de la crisis del 2008 fue la burbuja inmobiliaria y el camino que lleva la situación actual de precios inflados, falta de oferta y gran demanda puede derivar en una situación similar.

Sin embargo, esta vez

Niño Becerra

cree que "no hay una burbuja inmobiliaria", pero lo que sí que hay son "precios desbocados porque la demanda residencial es mayor que la oferta y bastante demanda está motivada porque hay escasos lugares en los que invertir", asegura. Además, recalca que "en algunos bolsillos sobra dinero".

¿Qué va a pasar? Que llegará un punto en el que

"la demanda no pueda pagar más"

y en ese punto los precios de venta y del alquiler se estabilizarán, pero "en las nubes".

Ahora bien, puede haber un problema: "Que la economía se caiga, que se produzca un rosario de quiebras, que el desempleo se dispare. Entonces la impagadosidad se disparará, lo que afectará a los bancos. Y llegará una oleada de desahucios. En parte si será como en el 2008", explicó.

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Fuente: El Periódico de Aragón

Fuente: La Nueva España

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