Las compras colectivas en las comunidades de vecinos ganan terreno como fórmula para reducir la factura energética.

Cada vez más comunidades de vecinos estudian fórmulas de compra colectiva para reducir sus gastos energéticos. La iniciativa consiste en agrupar a varios hogares interesados en contratar un mismo servicio, como la instalación de placas solares, el aislamiento de fachadas, la sustitución de ventanas o la adquisición de pellets, y solicitar presupuestos conjuntos.

La principal ventaja es la capacidad de negociación. Cuando una empresa recibe un encargo para varios edificios o viviendas de una misma zona, puede reducir costes de desplazamiento, transporte y montaje. Ese ahorro puede trasladarse al precio final que paga cada familia.

En una provincia como Zamora, donde las bajas temperaturas elevan el consumo de calefacción durante buena parte del año, las actuaciones destinadas a mejorar el aislamiento pueden tener un efecto significativo sobre la economía doméstica. Sellar ventanas, aislar cubiertas o instalar termostatos programables son medidas que ayudan a conservar el calor y a reducir el uso de calderas y radiadores.

Antes de organizar una compra colectiva, los consumidores deben definir con precisión qué necesitan y comparar varias ofertas. También resulta recomendable solicitar presupuestos desglosados, comprobar las garantías y evitar pagos anticipados excesivos.

Las comunidades pueden comenzar con actuaciones sencillas. Una revisión conjunta de calderas, la compra agrupada de bombillas de bajo consumo o la contratación de una auditoría energética son iniciativas de menor coste que permiten comprobar si el modelo resulta útil.

El ahorro no depende únicamente del descuento inicial. Una buena mejora energética debe valorarse por el dinero que permitirá dejar de gastar en los años siguientes. Por ese motivo, conviene calcular el plazo de amortización antes de tomar una decisión.

Claves para ponerla en marcha

La iniciativa requiere reunir a los hogares interesados, solicitar al menos tres presupuestos, comparar condiciones y designar a una persona encargada de coordinar las consultas. Cuanto más claro sea el encargo, más fácil será obtener ofertas comparables.