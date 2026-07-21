Ni Carrefour, ni Action: las tazas de desayuno más virales están en Lidl, cuestan menos de 3 euros y parecen de tienda deco

Dicen que el desayuno es la comida más importante del día y quizá por eso existe una fiebre por las tazas en los últimos años que hace que cientos de personas no tengan suficiente con un armario para almacenar todas las tazas y vasos de desayuno que tienen.

Hay para todos los gustos. Desde los tazones grandes con mucho colorido y formas imposibles que suele lanzar establecimientos como Tiger a modelos más sobrios y elegantes como las tazas transparentes con el mango de colores que se hicieron virales hace un año y que ahora venden tanto Carrefour como Action.

A la lucha por vender la taza más viral se suma ahora Lidl que ha lanzado cuatro modelos diferentes de tazas de desayuno con formas y colores vibrantes. Se puede elegir entre aguacate, sandía, limones o fresas. La elección, a juzgar por lo que comentan los usuarios en internet, está difícil.

Las tazas tienen un precio 2.99 euros y son de cerámica. Su diseño veraniego las ha convertido en las más demandadas del momento. Además, llegan acompañadas de jarrones decorativos a juego para quienes quieran dar un toque más alegre a la cocina, la terraza o el salón este verano.

Secador de pelo de viaje

Otro de los productos más demandados de la temporada en Lidl es el secador de pelo de viaje por 9,99 euros. Destaca por su tamaño compacto, su diseño plegable y su tecnología iónica para cuidar el cabello durante el secado.

Uno de los principales atractivos de este secador es su formato compacto, que permite guardarlo fácilmente en una maleta, mochila o bolsa de viaje sin ocupar apenas espacio. Además, su mango plegable facilita todavía más el transporte y el almacenamiento.

Otro de sus puntos fuertes es el selector de voltaje dual de 120 y 230 voltios, una característica especialmente útil para utilizarlo tanto en España como en numerosos destinos internacionales.

Fuente: La Nueva España