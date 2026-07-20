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Vuelta al cole: qué productos merece la pena reutilizar para ahorrar

Revisar el material del curso anterior antes de comprar puede reducir el gasto de las familias sin renunciar a todo lo necesario para empezar las clases

Vuelta al cole para los alumnos de Infantil en Zamora.

Vuelta al cole para los alumnos de Infantil en Zamora. / J. L. F.

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Benito Revilla

La vuelta al colegio supone uno de los mayores desembolsos del año para muchas familias, pero una revisión del material del curso anterior puede ayudar a contener el gasto. Elementos como mochilas, estuches, carpetas, reglas, tijeras o calculadoras suelen mantenerse en buen estado y pueden seguir utilizándose. También es habitual aprovechar cuadernos con hojas en blanco o archivadores, evitando compras innecesarias.

Planificar antes de comprar

Los expertos en consumo recomiendan hacer un inventario del material disponible antes de acudir a las tiendas y esperar a que el centro educativo facilite la lista definitiva de útiles. Comparar precios, reutilizar lo que aún es funcional y adquirir solo lo imprescindible permite reducir el coste de la vuelta al cole y fomentar un consumo más responsable. Además del ahorro económico, esta práctica contribuye a disminuir la generación de residuos y alargar la vida útil de los productos escolares.

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