Vuelta al cole: qué productos merece la pena reutilizar para ahorrar

La vuelta al colegio supone uno de los mayores desembolsos del año para muchas familias, pero una revisión del material del curso anterior puede ayudar a contener el gasto. Elementos como mochilas, estuches, carpetas, reglas, tijeras o calculadoras suelen mantenerse en buen estado y pueden seguir utilizándose. También es habitual aprovechar cuadernos con hojas en blanco o archivadores, evitando compras innecesarias.

Planificar antes de comprar

Los expertos en consumo recomiendan hacer un inventario del material disponible antes de acudir a las tiendas y esperar a que el centro educativo facilite la lista definitiva de útiles. Comparar precios, reutilizar lo que aún es funcional y adquirir solo lo imprescindible permite reducir el coste de la vuelta al cole y fomentar un consumo más responsable. Además del ahorro económico, esta práctica contribuye a disminuir la generación de residuos y alargar la vida útil de los productos escolares.