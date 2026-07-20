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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo de viaje más potente y barato del mercado: diseñado con una boquilla estrecha que garantiza un flujo de aire preciso

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el organizador para maletero del coche más barato del mercado: por solo 3,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el organizador para maletero del coche más barato del mercado: por solo 3,99 euros

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E.F.

Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos con un producto pensado para quienes viajan con frecuencia o buscan ahorrar espacio en casa. La cadena ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a todos sus clientes: se trata del secador de viaje que por solo 9,99 euros destaca por su tamaño compacto, su diseño plegable y su tecnología iónica para cuidar el cabello durante el secado.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este secador es su formato compacto, que permite guardarlo fácilmente en una maleta, mochila o bolsa de viaje sin ocupar apenas espacio. Además, su mango plegable facilita todavía más el transporte y el almacenamiento.

Otro de sus puntos fuertes es el selector de voltaje dual de 120 y 230 voltios, una característica especialmente útil para utilizarlo tanto en España como en numerosos destinos internacionales.

Tecnología para cuidar el cabello

El secador incorpora tecnología iónica, diseñada para reducir la electricidad estática del cabello, proporcionando un acabado más suave y con un brillo natural tras el peinado.

También dispone de dos niveles de velocidad y temperatura, además de una función de aire frío "Cool Shot", ideal para fijar el peinado una vez finalizado el secado. A ello se suma una boquilla concentradora estrecha, que dirige el flujo de aire con mayor precisión para facilitar el peinado.

Con una potencia de entre 1.200 y 1.600 vatios, según el voltaje seleccionado, este secador ofrece un buen rendimiento pese a su reducido tamaño. Además, incorpora un cable de 1,8 metros que proporciona una mayor comodidad de uso y una práctica anilla para colgarlo cuando no se está utilizando.

Secador de pelo. / Lidl

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Alta demanda

Su diseño plegable, la posibilidad de utilizarlo en distintos países gracias al voltaje dual y un precio de solo 9,99 euros convierten a este secador de viaje en uno de los productos que más interés despertará en Lidl a partir del próximo lunes. Todo apunta a que muchos clientes acudirán a las tiendas para hacerse con uno de los accesorios más prácticos para las vacaciones de verano. Pincha aquí y consigue el tuyo ya mismo.

Fuente: La Nueva España

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