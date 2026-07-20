Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa de carbón con ventilación activa más barata del mercado: garantiza brasas perfectas y con poco humo en pocos minutos
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
E.F.
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, la cadena alemana vuelve a reforzar su catálogo de productos para el verano con una barbacoa de carbón diseñada para quienes buscan cocinar de forma más cómoda, rápida y limpia. Este artículo destaca por su sistema de ventilación activa, capaz de conseguir brasas perfectas en pocos minutos y con una menor emisión de humo.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta barbacoa es su ventilador regulable, que permite controlar fácilmente la intensidad del aire mediante un práctico botón giratorio. Gracias a este sistema, es posible ajustar la temperatura según el tipo de alimento que se esté cocinando, consiguiendo una mayor precisión durante la preparación.
Además, su rápida puesta en marcha reduce considerablemente el tiempo de espera, permitiendo disfrutar de las brasas en apenas unos minutos.
Cocina más cómoda y saludable
Esta barbacoa también apuesta por una forma de cocinar más limpia. Su recipiente de carbón cerrado evita que la grasa que cae de los alimentos entre en contacto directo con las brasas, reduciendo la formación de humo y favoreciendo una cocción más saludable.
Asimismo, incorpora un soporte de sujeción que mantiene la parrilla firmemente fijada durante el uso, aportando una mayor estabilidad y seguridad mientras se cocina.
Fácil de limpiar y preparada para durar
Otro de sus puntos fuertes es su estructura de doble pared, que reduce el calentamiento de la carcasa exterior y mejora la comodidad durante su utilización.
La limpieza también resulta muy sencilla gracias a la bandeja recogegrasa extraíble, mientras que tanto la parrilla como la cubeta interior están fabricadas en acero inoxidable y pueden introducirse directamente en el lavavajillas, facilitando el mantenimiento después de cada uso.
Barbacoa con ventilación. / Lidl
Alta demanda
Su sistema de ventilación, el control de temperatura, la facilidad de limpieza y un diseño pensado para cocinar con menos humo convierten a esta barbacoa en uno de los productos que más expectación despertará en Lidl. Todo apunta a que muchos clientes formarán largas colas a las puertas de las tiendas para hacerse con uno de los artículos estrella de la temporada de barbacoas. Pincha aquí y consigue la tuya ya mismo.
Fuente: La Nueva España
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