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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo más potente y que tiene megadescuento: garantiza un deslizamiento sin esfuerzo y peinados sedosos

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente rallador de verduras eléctrico más barato del mercado: es ideal para las ensaladas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente rallador de verduras eléctrico más barato del mercado: es ideal para las ensaladas

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E.F.

Lidl ha lanzado una nueva promoción al mercado que promete conquistar a las amantes del cabello y los mejores resultados. Se trata de la plancha de pelo que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio imbatible apunta a que se agotará en cuestión de horas: está disponible por tan solo 13,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con un revestimiento de cerámica que garantiza un deslizamiento sin esfuerzo y peinados dignos de cualquier salón de belleza. Además, dispone de unas placas flotantes para reducir la presión sobre el cabello. Sin duda, la solución definitiva para lucir un pelo sano, fuerte y sedoso.

El funcionamiento de la plancha es bastante sencillo: cuenta con un control de temperatura digital que alcanza los 230°C, así como una función de bloqueo del calor. Dos opciones ideales para ajustar el planchado en función de las necesidades capilares y el encrespamiento.

Otro de sus puntos fuertes es que dispone de una función de calentamiento rápida: una vez se pulse el botón de encencido, la plancha podrá usarse en tan solo 15 segundos. El dispositivo cuenta con una función de apagado de seguridad automático después de 60 minutos, lo que llama a la calma para los consumidores más despistados.

Plancha de pelo. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y precio imabatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente plancha que apunta a volar de las estanterías en cuestión de horas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España

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