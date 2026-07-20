Herido leve un motorista de 18 años tras colisionar con un turismo en Zamora

Un motorista de unos 18 años ha resultado herido leve este lunes tras una colisión con un turismo en la carretera de Villalpando, en Zamora capital. El aviso se recibió en el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León a las 18:02, momento en el que se activó el operativo de asistencia.

Movilizados: Policía Local, CNP y una ambulancia

Tras recibir la alerta, el 112 dio aviso a la Policía Local de Zamora, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que desplazó una ambulancia hasta el lugar del siniestro para atender al joven motorista. Según la información facilitada por el servicio de emergencias, el afectado presentaba heridas de carácter leve. Las circunstancias en las que se produjo la colisión están siendo esclarecidas.