¿Cuánto dinero se puede ahorrar duchándose un minuto menos?
Reducir la duración de la ducha disminuye el consumo de agua y la energía necesaria para calentarla, lo que puede reflejarse en un menor gasto doméstico
Acortar un minuto la ducha diaria puede generar un ahorro económico a lo largo del año. Una ducha convencional consume entre 8 y 15 litros de agua por minuto, por lo que reducir ese tiempo implica un menor uso de agua potable y, en la mayoría de los hogares, también de la energía empleada para calentarla. El impacto en la factura dependerá del número de personas que vivan en la vivienda y del sistema de calentamiento utilizado.
El ahorro aumenta en los hogares con más miembros
En una familia de cuatro personas, este sencillo hábito puede evitar el consumo de miles de litros de agua al año, lo que se traduce en varias decenas de euros de ahorro entre las facturas de agua y energía. Aunque la cantidad exacta varía según las tarifas y los hábitos de consumo, estaríamos hablando de una cifra entre los 80 y los 200 euros al año, por tanto, reducir el tiempo de la ducha es una de las medidas más fáciles de aplicar para mejorar la eficiencia en el hogar sin necesidad de realizar inversiones.
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