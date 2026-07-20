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¿Compensa cambiar tu hipoteca de banco?

La mejora de las condiciones del mercado abre la puerta a reducir la cuota mensual, aunque conviene analizar todos los costes antes de dar el paso

Una calculadora y una escritura de compraventa de una hipoteca

Una calculadora y una escritura de compraventa de una hipoteca / Eduardo Parra - Europa Press

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Cambiar la hipoteca de banco, mediante una subrogación, puede ser una opción interesante para quienes buscan rebajar el tipo de interés, reducir la cuota mensual o modificar las condiciones del préstamo. La competencia entre entidades ha impulsado nuevas ofertas para captar clientes, lo que permite acceder a hipotecas con mejores condiciones que las contratadas hace unos años.

Analizar el ahorro real

Antes de cambiar de banco, es fundamental calcular si el ahorro compensa los gastos asociados, como la tasación del inmueble o las posibles comisiones, aunque estas se han reducido en los últimos años. También conviene valorar aspectos como el plazo de amortización, la vinculación con otros productos financieros y la estabilidad de los tipos de interés. Comparar ofertas y realizar un estudio personalizado ayudará a determinar si la subrogación supone un beneficio económico a largo plazo o si es preferible mantener la hipoteca actual.

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