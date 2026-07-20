¿Compensa cambiar tu hipoteca de banco?
La mejora de las condiciones del mercado abre la puerta a reducir la cuota mensual, aunque conviene analizar todos los costes antes de dar el paso
Cambiar la hipoteca de banco, mediante una subrogación, puede ser una opción interesante para quienes buscan rebajar el tipo de interés, reducir la cuota mensual o modificar las condiciones del préstamo. La competencia entre entidades ha impulsado nuevas ofertas para captar clientes, lo que permite acceder a hipotecas con mejores condiciones que las contratadas hace unos años.
Analizar el ahorro real
Antes de cambiar de banco, es fundamental calcular si el ahorro compensa los gastos asociados, como la tasación del inmueble o las posibles comisiones, aunque estas se han reducido en los últimos años. También conviene valorar aspectos como el plazo de amortización, la vinculación con otros productos financieros y la estabilidad de los tipos de interés. Comparar ofertas y realizar un estudio personalizado ayudará a determinar si la subrogación supone un beneficio económico a largo plazo o si es preferible mantener la hipoteca actual.
- Fallece una adolescente de 14 años tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra en Toro
- Multado con 200 euros por circular a 115 kilómetros por hora en una autovía de 120 pero no fijarse en la polémica señal S-991f: la Guardia civil extrema la vigilancia
- El pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para el partido y sus abuelos lucen la bandera de España en su balcón
- Entre mineros y militares
- Arde una nave en un incendio en Pereruela de Sayago
- Cuando no estoy con la niña me falta todo': los abuelos, el apoyo fundamental para la conciliación en verano
- Multitudinario encierro en Moraleja del Vino con desigual juego de los astados
- Un hombre queda atrapado tras salirse de la vía con su turismo en la A-52, en Palacios de Sanabria