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Colas kilométricas esta semana en Aldi para probar la edición limitada de los pasteles virales con forma de fruta por menos de 2 euros

Los bocados de tarta que se popularizaron en París se venden en cafeterías especializadas por seis euros

Exterior d'un supermercat ALDI.

Exterior d'un supermercat ALDI.

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V.M.

Cada bocado de tarta con forma de fruta, inspirado en los que elabora el confitero Cedric Grolet  en París, cuestan seis euros. Se venden en muchas confiterías de toda España. Todo el mundo quiere probar los pasteles virales que parecen un mango, una mandarina, una manzana o una cereza, pero no lo son. Y ahora se pueden conseguir en Aldi por 1.39 euros la unidad.

Son novedad en Aldi y son una edición limitada por lo que no es de extrañar que se generen colas en los establecimientos de este supermercado para probar los que llaman "Helados asiáticos".

En Aldi están disponibes en tres sabores: limón, mango y piña. "Están de locos", comentan quienes los han probado.

Los pasteles virales que vienen de París

No hace falta coger un vuelo a París para probar este postre. En Gijón, en Bistró 21 los sirven. "Crujientes por fuera, cremosas por dentro y tan bonitas que casi da pena comerlas… casi", anuncian los responsables del establecimiento.

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En Oviedo, cerca de catedral, Coffee Stories, también sirve los postres del momento a seis euros cada pieza. Tienen mango, mandarina, frambuesa, limón, avellana o arándano. Todas las elaboraciones saben a la fruta que imitan pero, en realidad, están rellenos de tarta.

Fuente: La Nueva España

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