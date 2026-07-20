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Aurelio Rojas, cardiólogo: "El ayuno intermitente está de moda, pero saltarse comidas aumenta el estrés"

"Si estás estresado, no te saltes comidas", advierte el cardiólogo

¿Cómo debe ser un desayuno saludable, según la nutricionista?

¿Cómo debe ser un desayuno saludable, según la nutricionista? / Freepik

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V.M.

El estrés puede estar provocado por muchos factores, pero es impotante que en temporadas de mucha carga de trabajo, estudios o nerviosismo no se pierda el foco. La recomendación de Aurelio Rojas, cardiólogo, es no saltarse comidas.

Rojas, cardiólogo popular el redes por su labor divulgativa, y autor del libro "Tu corazón tiene algo que decirte", se dirige a todas esas personas que padecen estrés y les da un consejo: no dejes de comer y no hagas ayuno.

"El ayuno intermitente está muy de moda, pero muchos estudios muestran que saltarse comidas puede aumentar el cortisol, la hormona del estrés y este efecto es mucho mayor si ya sufres de estrés", explica Rojas.

El problema de este cículo vicicioso en el que estar estresado nos lleva a comer menos es que se suman dos tipos de estrés: el psicológico y el metabólico. "El resultado es que vas a notar más ansiedad, menos energía, peor descanso y peor control de la glucemia y esto impacta negativamente en tu corazón", recuerda el cardiólogo.

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¿Qué hacer cuando estás estresado?

El doctor da dos claves: no saltarese el desayuno e intentar cenar pronto (dos horas antes de ir a la cama) y ligero.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a las comidas, es importante incorporar en la dieta proteína de calidd (carnes, pescados, huevos y legumbres), grasas saludables como el aceite de oliva, las nueces o el aguacate y todas las verdudas que quieras.

Fuente: La Nueva España

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