Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La familia zamorana Calvo Moralejo conmemora su origenEl pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para la finalElvira Velasco apela a la ilusión para abrir una nueva etapa en la ciudad de ZamoraLos implicados en los incendios de San Ciprián de Hermisende: Dos varones de 31 y 32 añosLa Audiencia de Zamora valorará si revisa al alza los años de prisión para el joven condenado por participar en el acuchillamiento del piso turístico
instagramlinkedin

Los veterinarios advierten: estos son los hábitos que más alargan la vida de los perros

Pequeños hábitos que pueden marcar una gran diferencia para los auténticos reyes de la casa

Los veterinarios coinciden: el truco casero que puede ayudar a perros y gatos a combatir las altas temperaturas

Los veterinarios coinciden: el truco casero que puede ayudar a perros y gatos a combatir las altas temperaturas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E.F.

Los perros se han convertido en auténticos miembros de la familia para millones de personas. Sin embargo, a diferencia de los humanos, su esperanza de vida es mucho más limitada, lo que convierte cada año compartido en un tiempo especialmente valioso. Ante esta realidad, los veterinarios insisten en que la prevención es la mejor herramienta para garantizar que los animales disfruten de una vida más larga, saludable y feliz.

En este sentido, la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) destaca que las revisiones regulares permiten detectar enfermedades de forma temprana, cuando los tratamientos suelen ser más efectivos. Muchas patologías pueden desarrollarse de forma silenciosa durante meses, por lo que las visitas regulares al veterinario resultan esenciales.

Según recomendaciones veterinarias respaldadas por la American Veterinary Medical Association, la enfermedad dental afecta a una gran parte de los perros adultos y puede provocar dolor, infecciones e incluso problemas en órganos como el corazón, el hígado o los riñones si no se trata adecuadamente.

La enfermedad periodontal afecta a una gran parte de los perros adultos y, además de provocar dolor e infecciones bucales, puede derivar en problemas más graves que afecten a órganos vitales como el corazón, el hígado o los riñones. Por ello, los expertos recomiendan mantener una higiene dental adecuada y realizar controles periódicos.

El control del peso es otro de los factores clave para preservar la salud de las mascotas. El sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de padecer diabetes, artritis, problemas cardiovasculares y otras enfermedades que pueden reducir significativamente la calidad y la esperanza de vida del animal. Una alimentación equilibrada y adaptada a cada etapa de la vida resulta esencial para evitar estas complicaciones.

Asimismo, los veterinarios recuerdan la importancia de mantener al día las vacunas y los tratamientos antiparasitarios. La protección frente a pulgas, garrapatas y parásitos internos ayuda a prevenir enfermedades potencialmente graves y contribuye al bienestar general de los perros.

Noticias relacionadas y más

Por último, la actividad física diaria y la estimulación mental desempeñan un papel fundamental. Los paseos, el juego y la interacción con sus propietarios no solo fortalecen el estado físico de los animales, sino que también favorecen su equilibrio emocional.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estamos trabajando a más de 40 grados': UGT denuncia las condiciones laborales de los trabajadores de UPS Benavente y exige medidas urgentes
  2. Se vende gasolinera en Zamora por jubilación: se busca inversor que valore el potencial
  3. El pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para el partido y sus abuelos lucen la bandera de España en su balcón
  4. Multado con 200 euros por circular a 115 kilómetros por hora en una autovía de 120 pero no fijarse en la polémica señal S-991f: la Guardia civil extrema la vigilancia
  5. Los implicados en los incendios de San Ciprián de Hermisende: Dos varones de 31 y 32 años
  6. La comarca de Toro se prepara para una vendimia adelantada y de gran intensidad, con cepas en excelente estado sanitario
  7. La Audiencia de Zamora valorará si revisa al alza los años de prisión para el joven condenado por participar en el acuchillamiento del piso turístico
  8. Las peñas revisten de fiesta las calles de Moraleja del Vino con un multitudinario desfile

Abel Garcia, sobre Graviteo: “Catalunya es punta de lanza, como lo fuimos en los JJOO del 92”

Abel Garcia, sobre Graviteo: “Catalunya es punta de lanza, como lo fuimos en los JJOO del 92”

Jimenos Band y La Lira llenan el ruedo de la Plaza de Toros con un tributo sinfónico a Sabina

Jimenos Band y La Lira llenan el ruedo de la Plaza de Toros con un tributo sinfónico a Sabina

Jimenos Band y La Lira llenan el ruedo de la Plaza de Toros con un tributo sinfónico a Sabina

La historia de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León conserva su legado aquí

La historia de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León conserva su legado aquí

EEUU lanza nuevos ataques contra Irán tras la agresión a una base estadounidense en Jordania que ha dejado dos muertos

EEUU lanza nuevos ataques contra Irán tras la agresión a una base estadounidense en Jordania que ha dejado dos muertos

Con el alma en vilo

Con el alma en vilo

¿Quién se llevará el gato al agua?

Conversación abierta para el Casco Histórico

Conversación abierta para el Casco Histórico
Tracking Pixel Contents