Los veterinarios advierten: estos son los hábitos que más alargan la vida de los perros

Los perros se han convertido en auténticos miembros de la familia para millones de personas. Sin embargo, a diferencia de los humanos, su esperanza de vida es mucho más limitada, lo que convierte cada año compartido en un tiempo especialmente valioso. Ante esta realidad, los veterinarios insisten en que la prevención es la mejor herramienta para garantizar que los animales disfruten de una vida más larga, saludable y feliz.

En este sentido, la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) destaca que las revisiones regulares permiten detectar enfermedades de forma temprana, cuando los tratamientos suelen ser más efectivos. Muchas patologías pueden desarrollarse de forma silenciosa durante meses, por lo que las visitas regulares al veterinario resultan esenciales.

Según recomendaciones veterinarias respaldadas por la American Veterinary Medical Association, la enfermedad dental afecta a una gran parte de los perros adultos y puede provocar dolor, infecciones e incluso problemas en órganos como el corazón, el hígado o los riñones si no se trata adecuadamente.

La enfermedad periodontal afecta a una gran parte de los perros adultos y, además de provocar dolor e infecciones bucales, puede derivar en problemas más graves que afecten a órganos vitales como el corazón, el hígado o los riñones. Por ello, los expertos recomiendan mantener una higiene dental adecuada y realizar controles periódicos.

El control del peso es otro de los factores clave para preservar la salud de las mascotas. El sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de padecer diabetes, artritis, problemas cardiovasculares y otras enfermedades que pueden reducir significativamente la calidad y la esperanza de vida del animal. Una alimentación equilibrada y adaptada a cada etapa de la vida resulta esencial para evitar estas complicaciones.

Asimismo, los veterinarios recuerdan la importancia de mantener al día las vacunas y los tratamientos antiparasitarios. La protección frente a pulgas, garrapatas y parásitos internos ayuda a prevenir enfermedades potencialmente graves y contribuye al bienestar general de los perros.

Por último, la actividad física diaria y la estimulación mental desempeñan un papel fundamental. Los paseos, el juego y la interacción con sus propietarios no solo fortalecen el estado físico de los animales, sino que también favorecen su equilibrio emocional.

Fuente: La Nueva España