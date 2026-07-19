Reducción excepcional de la jornada laboral hasta las 13.00 horas mientras persistan las altas temperaturas: la respuesta inmediata de Inspección de Trabajo a lo que ocurre ahora

Un total de 14 comunidades autónomas (CCAA) estarán este miércoles en aviso por altas temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De entre ellas, País Vasco estará en aviso rojo (peligro extraordinario); y Baleares y Galicia, amarillo. El resto se encontrarán en nivel naranja (peligro importante).

Además, Galicia tendrá aviso por tormentas, en este caso, en Lugo. La capital de provincia con la temperatura máxima más alta es Bilbao, con 43ºC.

Varias CCAA estarán al completo con avisos naranja por altas temperaturas: Navarra (con avisos en la vertiente cantábrica de Navarra, centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra); Cantabria (con avisos en el Litoral cántabro, Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro); Asturias (con avisos en Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa); y Aragón (con avisos en Huesca, Teruel y Zaragoza).

Respecto a Asturias, el sindicato CSIF ha denunciado las elevadas temperaturas registradas en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias (EASMU), donde, según aseguran desde el sindicato, se han alcanzado más de 30 grados en las plantas superiores y cerca de 29 grados en la planta baja. La organización considera que estas condiciones son incompatibles con un entorno laboral seguro y saludable y ha solicitado medidas excepcionales para proteger a los empleados públicos. Ante esta situación, el sindicato ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y reclama una respuesta inmediata por parte de la Administración autonómica. Entre las medidas propuestas figura la reducción excepcional de la jornada laboral hasta las 13.00 horas mientras persistan las altas temperaturas. En aquellos servicios donde no sea posible interrumpir la actividad, CSIF solicita la autorización de pausas adicionales de media hora para facilitar la recuperación de los trabajadores.

Y es que con tanto calor, cuesta más salir a la calle e incluso ir a trabajar. Por ello, para refrozar la seguridad frente a las altas tempretaturas, el ministerio de Trabajo ha asegurado que avisará a miles de empresas de su obligación de garantizar y proteger la salud de las personas trabajadoras frente al calor. Así lo ha comunicado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. “Todos los años lanzamos un plan del calor, les anuncio que vamos a lanzar cartas a los sectores empresariales afectados por los golpes de calor. No es un requerimiento contra nadie, al contrario, es a favor de todo el mundo para que conozcan la normativa a aplicar”, ha explicado la ministra. “Trabajar no puede costar la salud ni la vida. En el siglo XXI, nadie debe enfermar ni morir en su puesto de trabajo” ha reivindicado la titular de Trabajo quien ha recordado que en España, en 2025, más de 700 personas perdieron la vida en su puesto de trabajo en accidentes mortales laborales.

Yolanda Díaz ha puesto en valor medidas españolas pioneras en prevención como los permisos climáticos ante situaciones de riesgo grave e inminente. “Hemos sido pioneros en Europa. En 2023 adaptamos la normativa de lugares de trabajo para obligar a proteger a la población trabajadora frente a fenómenos meteorológicos adversos y, tras la DANA de 2024, reconocimos los permisos climáticos, porque el calor extremo también mata”. “Además, la conexión permanente genera estrés y otras patologías que suponen hoy riesgos importantes para la salud mental”.

Fuente: La Nueva España