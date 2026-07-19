Multado con 200 euros un conductor que salió de casa sin revisar la parte de abajo de su coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el detalle que no te da la v-19

La cadena especializada en el mantenimiento de vehículos, Norauto, ha advertido de la importancia de realizar una revisión completa del vehículo al inicio de la temporada estival para garantizar su correcto funcionamiento durante los meses de verano, un periodo en el que los automóviles se enfrentan a condiciones especialmente exigentes debido a las altas temperaturas y al aumento de los desplazamientos por carretera.

Según explica la empresa, durante los meses de julio y agosto los coches están expuestos a factores como largas horas de estacionamiento bajo el sol, atascos con el sistema de climatización funcionando a pleno rendimiento, carreteras con elevadas temperaturas o una mayor carga debido al equipaje y los pasajeros.

La compañía aconseja prestar especial atención al estado de la presión y el desgaste de los neumáticos, el correcto funcionamiento del aire acondicionado y los niveles de líquidos esenciales como el aceite, el líquido de frenos o el limpiaparabrisas.

Otros elementos que sufren un mayor desgaste en verano son las baterías, cuya degradación puede acelerarse por el calor extremo; los neumáticos, sometidos a temperaturas muy elevadas del asfalto; y los sistemas de refrigeración, esenciales para evitar sobrecalentamientos del motor durante los desplazamientos estivales.

Asimismo, recuerda la importancia de llevar a bordo la documentación obligatoria, el chaleco reflectante y la señal luminosa V-16 conectada, obligatoria en España desde enero de 2026.

El responsable de Mercado especialista en Taller de Norauto España, Xavier Celda, ha señalado que muchos conductores centran la revisión en el viaje principal de vacaciones, cuando en realidad "el coche va a trabajar muy duro durante todas las vacaciones bajo temperaturas muy elevadas", por lo que recomienda realizar un chequeo preventivo antes del inicio de la temporada.

Tal y como explican los expertos de RACE, las ruedas son los únicos cuatro puntos de contacto que hay entre la carretera y tu coche. Las consecuencias de un neumático en mal estado son desde un pinchazo provocado por un bordillazo, un cristal o un clavo en el suelo, pasando por un reventón que puede originar un accidente todavía más grave. Por eso, las ruedas deben estar en perfectas condiciones para ser seguras y duraderas. En este apartado se explica que «los neumáticos de los vehículos comprendidos en las categorías M1, N1, O1 y O2 deben presentar, durante toda su utilización en las vías públicas, una profundidad en las ranuras principales de la banda de rodamiento que, como mínimo, debe ser de 1,6 mm. Deberá entenderse como ranuras principales las ranuras anchas situadas en la zona central de la banda de rodamiento que cubre cerca de las **tres cuartas partes de la anchura de dicha banda».

Llevar los neumáticos en mal estado no solo supone un riesgo para tu seguridad, también puede implicar una multa. Tanto si utilizas neumáticos con una profundidad menor a 1,6 mm como si están cristalizados o agrietados, es una falta grave y está penalizado con una sanción de 200 euros, con una reducción de 100 euros por pronto pago en un plazo de 20 días desde la fecha de la notificación. Además, llevar los neumáticos en mal estado de cara a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se considera una falta "muy grave" y puede ser motivo para no conseguir la etiqueta V-19 que da por válida la inspección.

Fuente: La Nueva España