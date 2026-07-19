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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente secador plegable de viaje más barato del mercado: por solo 9,99 euros
Su tecnología iónica es perfecta para lograr un peinado antiestático, un cabello suave y brillo natural
Daniel Cid
Con la llegada del verano estamos más pendientes de nuestro look y de estar perfectos para eventos o reuniones sociales. Eso sí, a la hora de viajar no podemos llevar en la maleta todo lo que nos gustaría para cuidar nuestro estilo.
Así que si quieres estar estupenda después de la playa, la piscina o la ducha, lo mejor es que corras a Lidl para conseguir el secador de pelo de viaje más barato y cómodo del mercado.
¿Qué ofrece?
Se trata de un secador de pelo con selector de voltaje dual y 2 niveles de velocidad y temperatura con función adicional de ráfaga de aire frío “Cool Shot”. Su tecnología iónica es perfecta para lograr un peinado antiestático, un cabello suave y brillo natural.
Este secador cuenta también con una boquilla concentradora estrecha para un flujo de aire preciso y tiene un tamaño compacto, ideal para llevar de viaje, ya que es plegable para ahorrar espacio.
Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.
A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.
Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.
Precio
Pero volviendo a este secador de viaje plegable, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 9,99 euros haciendo clic AQUÍ.
Fuente: La Nueva España
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