Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares inalámbricos que bajan su precio a la mitad: graves potentes y batería casi infinita por menos de 20 euros

Ahora que las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina para muchos, qué mejor manera de disfrutar del tiempo libre relajado en la playa o en la piscina o salir a practicar deporte por la montaña o running. El denominador común en todas estas actividades es la música.

Por ello, te recomendamos correr a Lidl para conseguir los soundcore Auriculares inalámbricos que ahora mismo tienen el 50 por ciento de descuento.

¿Qué ofrece?

Sumérgete en unos graves potentes y una personalización máxima. Disfruta de un sonido de alta calidad sin un precio elevado. Los auriculares soundcore R50i combinan potentes diafragmas de 10 mm en un diseño ligero y ergonómico, ofreciendo detalles ricos y unos graves contundentes que puedes sentir. Ya sea haciendo deporte, de viaje o relajándote, personaliza cada momento con la aplicación soundcore y disfruta de una reproducción de música ininterrumpida durante todo el día.

Siente el ritmo con grandes diafragmas de 10 mm que producen un sonido potente con graves contundentes, asegurando que tu música esté llena de vida y detalles. Aprovecha todo el potencial de tus auriculares. Elige entre 22 ecualizadores preestablecidos para adaptar el sonido a tu gusto musical, reasigna los controles táctiles o activa el modo de juego para un audio de baja latencia. Con la función "Encuentra mis auriculares", puedes reproducir un pitido para localizar un auricular perdido.

No te quedes nunca sin batería. Disfruta de 10 horas de reproducción con una sola carga y un total de 30 horas con el estuche de carga compacto. ¿Tienes prisa? Una carga rápida de 10 minutos proporciona 2 horas adicionales de escucha. El estuche de carga de bolsillo es fácil de transportar. La correa de transporte incluida ofrece una comodidad adicional para que puedas llevar tu música a todas partes sin ocupar espacio.

Descubre la combinación perfecta de rendimiento y valor con los auriculares True Wireless soundcore R50i. Diseñados para ofrecer comodidad durante todo el día, estos auriculares ligeros están equipados con diafragmas de 10 mm que proporcionan graves contundentes y detalles ricos. Personaliza tu experiencia de sonido con 22 ecualizadores preestablecidos, ajusta los controles a tu gusto y benefíciate de una autonomía total de hasta 30 horas con el estuche de carga rápida. Con llamadas optimizadas por IA y protección contra el agua IPX5, los R50i están listos para todo, y la correa de transporte incluida los convierte en un compañero siempre a mano.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Precio

Pero volviendo a estos auriculares, los puedes conseguir por tan solo 19,99 euros gracias al megadescuento del 50 por ciento. Los puedes comprar haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España